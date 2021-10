Canon PowerShot PX: Neue Pan-Tilt-Zoom-Kamera mit intelligenten Features

Das bekannte Unternehmen Canon hat eine neue PTZ-Kamera („Pan-Tilt-Zoom“) vorgestellt, die Canon PowerShot PX. Sie soll sich laut Hersteller sowohl für Familienfotos als auch alltägliche Aufnahmen eignen und verfügt dafür über ein dreh- und schwenkbares Objektiv, das vollkommen automatisch den Personen in der Umgebung folgt und laut Canon so „natürliche Stimmungen und Situationen festhalten“ kann.

Die portable, intelligente Kamera kann überall platziert werden, um Schnappschüsse von alltäglichen Momenten zu machen, während die Sprachsteuerung auch die manuelle Aufnahme von Fotos und kreativen Videos intuitiv und einfach ermöglicht. Die Kamera verfügt über einen USB-C-Ladeanschluss sowie integriertes WLAN, über das eine Kopplung mit Mobilgeräten möglich ist. Die smarte Gesichtserkennung erlaubt der PowerShot PX die automatische Suche nach dem richtigen Motiv für jede Aufnahme. Der Brennweitenbereich beträgt 19-57mm und das dreh- und schwenkbare Zoom-Objektiv kann das Geschehen über einen sehr großen Bereich (340˚ horizontal und 110˚ vertikal) automatisch verfolgen.

Manuelle Kamerasteuerung über iOS-App

Mit der iOS- und Android-App für Smartphones lässt sich ein digitales Sammelalbum der schönsten Aufnahmen anlegen. Außerdem hat die App alle Fotos und Videos automatisch im Blick und bewertet diese danach, wie gut sie gelungen sind. Die besten Aufnahmen lassen sich im Anschluss zudem unkompliziert und schnell auf einen Rechner übertragen.

Die PowerShot PX lässt sich mit der App ebenfalls manuell auf dem Mobilgerät steuern, um Bilder oder Videos aufzunehmen, ohne die Kamera dafür selbst in die Hand nehmen zu müssen. Die automatischen Aufnahmeeinstellungen lassen sich individuell anpassen, um beispielsweise das Objektiv so auszurichten, dass Bilder in einem individuellen Stil aufgenommen werden. In der App lassen sich zudem gezielt die Gesichter auswählen, die bei den Aufnahmen priorisiert werden sollen. Mithilfe der Webcam Utility App kann die PowerShot PX zusätzlich als Webcam verwendet werden.

Die neue Canon PowerShot PX ist voraussichtlich ab Anfang November 2021 mit einer UVP von 469 Euro erhältlich. Mehr Informationen über die Neuerscheinung finden sich auch auf der Produktseite der Kamera bei Canon.