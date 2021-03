Flic 2: Smarter Button unterstützt HomeKit und viele weitere Dienste

Es ist schon etliche Jahre her, seit ich erstmals Kontakt mit Flic hatte. Damals war das Thema Smart Home noch ganz neu und am Ende hat es das Produkt nicht geschafft, mich zu überzeugen. Ich kann vorweg nehmen, dass es mittlerweile etwas anders aussieht. Flic ist mittlerweile in der zweiten Generation erhältlich und es hat sich einiges getan.

In der zweiten Generation basiert das Flic-System auf einem Hub, der gleich mehrere Vorteile bringt: Die Reichweite wurde deutlich gesteigert, in Innenräumen sind bis zu 50 Meter möglich, und zudem ist Flic über die Bridge mit noch mehr Systemen kompatibel. Unter anderem HomeKit, aber auch Alexa, IFTTT, Ikea Trådfri oder Philips Hue. Trotzdem ist das ganze System nicht unnötig kompliziert.

Flic bietet einfache Einrichtung und Nutzung

Nach dem Auspacken schließt man den Flic Hub zunächst per Micro-USB-Kabel an den Strom an. Entweder mit dem mitgelieferten Netzteil oder einem anderen freien USB-Steckplatz. Optional kann man ein Netzwerk-Kabel anschließen, zudem bietet der Flic Hub einen Anschluss für Lautsprecher oder Infrarot-Zubehör. Nach Installation der Flic-App (App Store-Link) wird der Hub sofort gefunden und kann dem eigenen Netzwerk hinzugefügt werden.

Danach koppelt man die kleinen Flic Buttons mit dem System und kann dann in der App entscheiden, mit welchem Dienst man den jeweiligen Button beziehungsweise Tastendruck koppeln möchte. Eine komplette Übersicht der Möglichkeiten erhaltet ihr auf der Flic-Webseite. Ich habe mich zunächst einmal für eine Verbindung mit HomeKit entschieden, die seit einigen Wochen endlich möglich ist. Hier werden die drei möglichen Tastendrücke (kurz, doppelt, lang) einfach in der Home-App integriert.

Was mich wirklich überrascht hat: In Verbindung mit HomeKit sind die Schaltzeiten sehr schnell. In weniger als einer Sekunde, quasi noch im gleichen Augenblick, werden diverse HomeKit-Geräte zuverlässig schnell ein- oder ausgeschaltet. Was ihr am Ende bedient, das bleibt natürlich euch selbst überlassen.

Aktuell bekommt ihr das Flic Starter-Set bei Proshop.de recht günstig. Mit 139,90 Euro inklusive Versand zahlt ihr zwar genau so viel wie bei einigen anderen Händlern, allerdings umfasst das Starter-Set im Proshop einen Flic-Button mehr – ihr bekommt vier statt nur drei Knöpfe. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind neun kleine Aufkleber, mit denen ihr eure Flics individualisieren könnt.