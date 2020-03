Sonos macht einen Rückzieher: Recycling-Modus gehört der Vergangenheit an

Am 31. Oktober 2019 hat Sonos sein Trade-Up-Programm gestartet, das eigentlich gar nicht mal so verkehrt klang: Man verabschiedete sich von alter Hardware und bekam im Gegenzug einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent für den Kauf eines neuen Sonos-Geräts.

Die Art und Weise, wie Sonos mit den Altgeräten umgegangen ist, hat aber für einiges an Kritik gesorgt. Nutzer sollten ein Firmware-Update aufspielen, dass die Geräte unbenutzbar macht und sich dann selbst um die Entsorgung kümmern. Nachhaltigkeit und Recycling sehen definitiv anders aus.

Von diesem „Recycling-Modus“, in den man die Sonos-Geräte versetzen musste, kehrt man nun ab, wie beispielsweise Engadget verzichtet. Das Trade-Up-Programm bleibt dagegen bestehen, hier muss man nur noch die Seriennummer seines Geräts angeben. Danach kann man die alte Hardware sogar weiter nutzen, sie verkaufen, verschenken oder zurück an Sonos senden.

Nicht vergessen sollte man: Es geht um Sonos-Geräte, die bereits etliche Jahre auf dem Buckel haben und ab dem kommenden Mai keine Updates mehr von Sonos erhalten werden. Wie lange sie dann noch funktionieren, ist völlig offen.