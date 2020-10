Soundcore Life Q30: Anker verkauft neuen Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Ab sofort könnt ihr den neuen Over-Ear-Kopfhörer Soundcore Life Q30 (Amazon-Link) kaufen – zum Start gibt es mit dem Gutschein DESCLIFEQ30 sogar 25 Prozent Rabatt. Der Preis liegt dann bei 59,99 Euro statt 79,99 Euro. Das Angebot ist bis zum 25. Oktober gültig. Der Gutschein sollte in Kürze funktionieren.

Der Soundcore Life Q30 bietet drei verschiedene Modi zur Geräuschunterdrückung an: Indoor, Outdoor und Transport. Gleichzeitig kann man einen Transparenz-Modus aktivieren, in dem man die Hand auf den Ohrhörer legt. So werden Geräusche kurzzeitig durchgelassen.

In der Soundcore-App kann man auf einen Equalizer zugreifen, wobei es schon 22 Vorlagen für jeden Musikstil gibt. Ebenso kann man hier die Modi der Geräuschunterdrückung wählen und aktivieren. Im Lieferumfang ist ein Reiseetui dabei, um einen einfachen Transport zu ermöglichen.

Soundcore Life Q30: Auf einen Blick

Res-Klang über 40mm-Treiber : 40-mm-Treiber mit Seidenmembranen zur Wiedergabe tiefer, resonanter Bässe und knackiger Höhen bis zu 40 kHz.

: 40-mm-Treiber mit Seidenmembranen zur Wiedergabe tiefer, resonanter Bässe und knackiger Höhen bis zu 40 kHz. Multi-Mode Noise Cancelling : Die hybride aktive Geräuschunterdrückung verwendet externe und interne Mikrofone, um bis zu 95 % der Motorgeräusche zu erkennen und zu unterdrücken. Die Modi Transport, Innen- und Außenbetrieb ermöglichen eine maßgeschneiderte Geräuschunterdrückung, um spezifische Geräusche effektiver zu blockieren.

: Die hybride aktive Geräuschunterdrückung verwendet externe und interne Mikrofone, um bis zu 95 % der Motorgeräusche zu erkennen und zu unterdrücken. Die Modi Transport, Innen- und Außenbetrieb ermöglichen eine maßgeschneiderte Geräuschunterdrückung, um spezifische Geräusche effektiver zu blockieren. Kristallklare Stimmen durch 2-Mikrofon-Rauschunterdrückung : 2-Mikrofon-Uplink-Rauschunterdrückungstechnologie zur Optimierung der Stimme und Minimierung von Hintergrundgeräuschen.

: 2-Mikrofon-Uplink-Rauschunterdrückungstechnologie zur Optimierung der Stimme und Minimierung von Hintergrundgeräuschen. Superlange Spielzeit : Bis zu 40 Stunden Musikspielzeit im drahtlosen ANC-Modus. Bis zu 60 Stunden im Normalbetrieb. Aufladen mit USB-C.

: Bis zu 40 Stunden Musikspielzeit im drahtlosen ANC-Modus. Bis zu 60 Stunden im Normalbetrieb. Aufladen mit USB-C. Soundcore App : Soundcore App zum Anpassen der ANC-Modi, EQ und für zusätzliche Ruhe mit vorinstalliertem weißem Rauschen.

: Soundcore App zum Anpassen der ANC-Modi, EQ und für zusätzliche Ruhe mit vorinstalliertem weißem Rauschen. Comfort You Can Feel: Superweiche Ohrmuscheln mit druckfreiem Proteinleder und leichtem Design.