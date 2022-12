Spark: E-Mail-App mit neuen Widgets, Support für den Stage Manager und mehr

Wer unter iOS nicht auf Apples eigene Mail-App setzen will, findet mit Spark von Readdle (App Store-Link) seit einiger Zeit eine Alternative im App Store. Der Download für iPhone und iPad kann kostenlos getätigt werden, ist 360 MB groß und bringt auch eine deutsche Lokalisierung mit. Premium-Funktionen gibt es hingegen nur im Abo.

Mit dem Update auf Version 3.2.1 gibt es neue Widgets für den Sperrbildschirm. Insgesamt stehen Widgets für die folgenden Optionen zur Verfügung:

Letzte E-Mail : Zeigt die neuste E-Mail in der Inbox an.

: Zeigt die neuste E-Mail in der Inbox an. Aktionen und Ordner : Schneller Zugriff auf gewünschte E-Mail-Aktionen oder Ordner.

: Schneller Zugriff auf gewünschte E-Mail-Aktionen oder Ordner. E-Mail-Zähler : Zeigt die Anzahl der ungelesenen E-Mails und die Gesamtzahl an.

: Zeigt die Anzahl der ungelesenen E-Mails und die Gesamtzahl an. Kalender : Zeigt den nächsten Termin an.

: Zeigt den nächsten Termin an. E-Mails nach Kategorie : Zeigt die Anzahl der neuen E-Mails in jeder Kategorie an.

: Zeigt die Anzahl der neuen E-Mails in jeder Kategorie an. E-Mails mit Priorität : Zeigt die Anzahl der neuen E-Mails mit Fokus auf Priorität.

: Zeigt die Anzahl der neuen E-Mails mit Fokus auf Priorität. Zeitplan: Zeigt anstehende Termine und freie Zeiträume an.

Widgets für den Homescreen

Neue E-Mails : Zeigt die Anzahl ungelesener Mails im Posteingang.

: Zeigt die Anzahl ungelesener Mails im Posteingang. E-Mail-Liste : Eine Übersicht der neusten E-Mails im Posteingang.

: Eine Übersicht der neusten E-Mails im Posteingang. E-Mails und Aktionen : Neue E-Mails sehen und auf Schnellaktionen zugreifen.

: Neue E-Mails sehen und auf Schnellaktionen zugreifen. Kalender : Anstehende Termine sehen und einfach neue erstellen.

: Anstehende Termine sehen und einfach neue erstellen. Heute : Sehen, was heute ansteht.

: Sehen, was heute ansteht. E-Mails und Kalender: Ungelesene Mails und anstehenden Termine sehen.

Multitasking mit dem neuen Stage Manager

Mit iPadOS 16 hat Apple den Stage Manager für das iPad (12,,9″ iPad Pro 3. Generation und neuer, 11″ iPad Pro 1. Generation und neuer, iPad Air 5) verfügbar gemacht. Spark ist jetzt für den Stage Manager optimiert und kann all seine Vorteile nutzen. So könnt ihr die App im Multitasking öffnen und auch Gruppen anlegen.

Als zusätzliche Änderung gibt es Optimierungen bei der Apple Watch-App, damit diese stabiler läuft.

Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle, dass Readdle externe Analysetools, unter anderem von Amplitude und Facebook, verwendet. Wer also streng vertrauliche E-Mails versendet oder hohe Ansprüche an Datenschutzrichtlinien hat, sollte auf andere Apps setzen.