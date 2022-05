Sparkasse: Version 6.1.0 jetzt mit App-Tour und auf Ukrainisch nutzbar

Erst Mitte März dieses Jahres wurde die App der Sparkasse (App Store-Link) rundum erneuert und mit einer größeren Aktualisierung versehen. Der Download der Anwendung ist weiterhin kostenlos auf iPhones und iPads möglich und erfordert zur Installation etwa 193 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 14.5 oder neuer.

Die Sparkassen-App wird von der Star Finanz GmbH entwickelt und richtet sich in erster Linie an den Kundenstamm der deutschen Sparkassen. Aber auch andere Konten können in der App hinterlegt werden. Die Sparkasse selbst beschreibt die neue Version der App wie folgt: „Banking ohne Öffnungszeiten, Überweisungen von der Couch aus und Kontobewegungen immer im Blick: Innovative Funktionen und ein frisches Design machen die App Sparkasse für Sie einfach und intuitiv. Nutzen Sie ausgezeichnetes Banking und erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte ganz einfach nebenbei.“

Sparkassen-App unterstützt Apple Pay und Kitt

Neben dem Zugriff auf die eigenen Konten gibt es prinzipiell Funktionen wie den aktuellen Kontostatus checken, beliebig viele Konten verwalten, schnell Überweisungen tätigen und Daueraufträge einrichten, mit dem Kontowecker über alle Kontobewegungen Bescheid wissen, und über eine Suche in der App den kürzesten Weg zu einem Sparkasse-Geldautomaten oder einer -Filiale zu finden. Auch Apple Pay und der Dienst Kwitt sind in der Sparkassen-App verfügbar.

Nun hat man ein weiteres Update für die Anwendung veröffentlicht, das die Sparkassen-App auf Version 6.1.0 anhebt. Das sind die Neuerungen:

App Tour: Als Erstes informiert Sie die „App Tour" über Neuerungen in der App – kurz und bündig sowie anschaulich dargestellt. Haben Sie sich die Infos einmal angeschaut, verschwindet dieser Schnellzugriff praktischerweise wieder. Sie können aber jederzeit unter „Hilfe und Kontakt" darauf zugreifen.

Sprachunterstützung: Die Sparkassen helfen Kriegsgeflüchteten beim „Ankommen": Die App Sparkasse ist jetzt auch auf Ukrainisch nutzbar.

Optimierung: Behebung kleinerer Fehler.

Die neue Version 6.1.0 der Sparkassen-App steht ab sofort gratis im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Im Durchschnitt wird die Anwendung bisher mit sehr guten 4,6 von 5 Sternen bewertet.