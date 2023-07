Spotify Premium: Preiserhöhung in den USA und in Österreich

10,99 Euro statt 9,99 Euro soll das Spotify-Premium-Abo in Österreich fortan kosten. Einzelnutzer zahlen somit ab sofort einen Euro mehr als zuvor. Auch in den USA wurde der Preis für ein Einzelabo bereits um einen Dollar erhöht. Wann die Preissteigerung auch in Deutschland eingeführt wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Nachdem Apple Music und später auch Amazon Music und andere Streamingdienstanbieter ihre Preise in den USA bereits um einen Dollar angehoben hatten, zieht nun auch Spotify (App-Store-Link) nach und hebt den Preis für das Einzelabo um den gleichen Betrag an. Alle anderen Abo-Modelle bleiben von der Preiserhöhung zunächst unberührt.

Auch in Österreich müssen Neukunden ab sofort und wohl demnächst auch Bestandskunden 10,99 Euro statt vormals 9,99 Euro monatlich zahlen, wenn sie den Dienst als Einzelperson abonnieren.

Weiterhin kein verlustfreies Audio

Was am Zeitpunkt der Erhöhung allerdings überrascht, ist der Fakt, dass Spotify seinen österreichischen Abonnentinnen und Abonnenten jetzt nicht auch bessere Audioqualität beschert. Es war im Vorfeld gemutmaßt worden, dass eine verlustfreie Audiooption Bestandteil des teureren Leistungsumfangs sein würde. Insgesamt zahlen österreichische Nutzerinnen und Nutzer in allen Abo-Modellen höhere Preise als die deutschen Kundinnen und Kunden.

Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn Neuigkeiten zu einer Preiserhöhung der deutschen Tarife bekannt werden.