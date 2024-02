Super Bowl 2024: NFL Game Pass bei DAZN für nur 99 Cent

Wenn ihr euch für Football interessiert, fiebert ihr sicherlich dem 11. beziehungsweise 12. Februar entgegen, denn dann findet das Finale statt. Während sich Fans über die genauen Termine und Zeiten informieren, stellen sich andere die Frage, ob Pop-Superstar Taylor Swift, die mit Chiefs-Profi Travis Kelce liiert ist, es rechtzeitig zum Kick-off schafft.

Wann findet der Super Bowl 2024 statt?

Der Super Bowl 2024 findet am 11. Februar 2024 statt und es stehen sich die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs gegenüber. Der Kick-off ist hierzulande am Montag, 12. Februar um 0:30 Uhr. Ausgetragen wird das Finale im Allegiant Stadium in Las Vegas.

Super Bowl im Free-TV, Originalkommentar nur bei DAZN

Dieses Jahr überträgt RTL den Super Bowl und startet mit der Vorberichterstattung um 23:15 Uhr. Optional könnt ihr euch den NFL Game Pass bei DAZN für nur 99 Cent (zum Angebot) sichern und das Spiel optional mit US-Originalkommentar und Halbzeitshow ansehen.

Halbzeitshow mit Apple Music und Usher

Im letzten Jahr hat Rihanna in der Halbzeitshow ihre besten Hits vorgetragen, dieses Jahr steht der R&B-Sänger Usher auf der Bühne. Die Auftritte in der Halbzeitshow werden übrigens nicht bezahlt, dafür gibt es aber weltweit mediale Aufmerksamkeit. Präsentiert wird die Showeinlage von Apple und Apple Music, die im letzten Jahr den Getränkehersteller Pepsi als Premiumsponsor abgelöst haben.