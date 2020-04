Tangerine: Gewohnheiten und Routinen planen und organisieren

Im App Store ist die Applikation Tangerine (App Store-Link) prominent platziert. Grund genug, einen genaueren Blick auf die noch recht neue App zu wagen. Tangerine (dt. Mandarine) soll dabei helfen Gewohnheiten beizubehalten und Stimmungen zu protokollieren.

Der Gewohnheits- und Stimmungs-Tracker erlaubt das Hinterlegen von Aufgaben. So könnte man zum Beispiel eintragen, dass man täglich Sport machen will. Oder morgens immer Obst essen möchte. Dabei könnt ihr wählen, wann ihr beginnen möchtet, ob man die Aufgabe täglich oder wöchentlich abarbeiten will, zu welcher Tageszeit und wie oft man am Tag die Aufgaben abhaken möchte. Entsprechende Erinnerungen sind obligatorisch.

In der Übersicht sind alle ToDos nach Tageszeit aufgelistet. Mit einem einfachen Fingerwisch lässt sich die Aufgaben als erledigt markieren. Optional kann man diese auch überspringen. Hier muss man natürlich auch ehrlich zu sich selbst sein. Wer eine Aufgabe als erledigt markiert, obwohl dafür nichts getan wurde, verfälscht die Statistiken.

Gleichzeitig fungiert Tangerine als Stimmungs-Tracker. Ihr könnt euren Tag reflektieren und anhand von Emojis eure Stimmung hinterlegen, zudem sind auch Notizen als eine Art Tagebuch möglich. In den Statistiken hat man Einblick, ob man seinen Routinen gewissenhaft nachgeht. Hier könnt ihr natürlich auch einsehen, wie ein bestimmter Tag gelaufen ist.

Falls ihr Unterstützung benötigt, werft einen Blick auf Tangerine. Der Download ist kostenlos, 50,3 MB groß und komplett in deutscher Sprache vorliegend. Aber: Nur die Basis-Funktionen sind kostenlos. Wer Tangerine im vollen Umfang nutzen möchte, muss ein Abonnement abschließen, das entweder 32,99 Euro pro Jahr oder 5,49 Euro pro Monat kostet. Dann gibt es auch die folgenden Funktionen: