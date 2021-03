TaoTronics Mesh-WLAN-System im Test: Tri-Band mit bis zu 3000 MBit/s

Wenn das Smart Home wächst, wird auch euer WLAN immer stärker belastet. An dieser Stelle ist eben ein gutes, schnelles und zuverlässiges WiFi unabdingbar. Heute möchte ich euch das günstige Mesh-WLAN-System von TaoTronics vorstellen.

TaoTronics Mesh-WLAN-System 2er Set für nur 146,99 Euro (Amazon-Link)

mit exklusivem Gutscheincode RFFHWVPD

TaoTronics ist bekannt für günstige Kopfhörer, Lautsprecher, Soundbars, Lampen und mehr. Das Mesh-WLAN-System ist preisgünstig, bietet aber dennoch gute Technik. Und hier kommt Tri-Band AC3000 zum Einsatz, mit dem Geschwindigkeiten von bis zu 3000 MBit/s möglich sind. Wenn man von Tri-Band spricht, gibt es ein 2,4 GHz Band und zwei 5-GHz-Frequenzbänder. Diese Router eignen sich besonders für Umgebungen, in denen viele verbundene 5 GHz Geräte im Einsatz sind. Je mehr Bänder verfügbar sind, desto weniger Störungen gibt es.

Jede einzelne Einheit ist 22,4 x 16,8 x 7,4 Zentimeter groß und wiegt 680 Gramm. Gefertigt ist die Hülle aus weißem Plastik, zudem gibt es kleine Standfüße in Chrome-Optik. Das Design ist schlicht und einfach, die Verarbeitung ebenfalls. Am Gerät selbst findet ihr den Stromanschluss (Netzteile sind mit dabei), einen WAN-Port, drei LAN-Anschlüsse sowie eine USB-A Schnittstelle. Über einen zusätzlichen Knopf kann man das Gerät an- und ausschalten. Oben am Gerät befindet sich ein ovaler LED-Ring, der den Netzwerkstatus anzeigt, aber auch in der App deaktiviert werden kann.

Ein Router dient als Basis und muss mit dem vorhandenen Router/Modem am WAN-Port verbunden werden. Die zweite Einheit kann dann frei platziert werden, natürlich in der Reichweite des ersten Moduls. Hier kann man Geräte ebenfalls auch per Kabel anschließen.

Hat man die richtigen Aufstellorte ausgemacht, kann man mit dem 2er Set bis zu 460 Quadratmeter abdecken – gemessen sicherlich auf freier Fläche. Große Wohnungen und Häuser sollten so mit schnellem WLAN ausgestattet werden können. Die Einrichtung erfolgt über die TT Router-App (App Store-Link), die eine Registrierung mit E-Mail und Passwort voraussetzt.

Die App führt durch die Einrichtung durch, hier kann man nichts falsch machen. An einigen Stellen ist die deutsche Übersetzung nicht perfekt, aber in Ordnung. Nach der Installation könnt ihr ein neues WLAN mit Name und Passwort anlegen. Danach stehen viele weitere Optionen zur Verfügung.

Ihr könnt für euer Netzwerk den Zugangsmodus ändern, manuelle DNS-Einstellungen vornehmen, ein Gast-Netzwerk schnell anlegen oder auch den Kanal manuell wechseln. In den erweiterten Einstellungen könnt ihr das System automatisch optimieren, für die LAN-Ports IP-Adressen vergeben, ein VPN über PPTP oder L2TP/IPSec PSK einrichten, eine SPI-Firewall aktivieren oder auch Statistiken über das Netzwerk abrufen. Gleichzeitig könnt ihr über den USB-A-Port ein NAS anschließen und einrichten.

Natürlich könnt ihr in der App etwaige Firmware-Updates einspielen, Support für HomeKit gibt es hier aber nicht. Ebenfalls praktisch: Im Bereich „Elternkontrolle“ könnt ihr Gruppen anlegen und für ausgewählte Geräte den Internetzugriff einschränken. Hier kann man Regeln aufstellen und zum Beispiel URL-Schlüsselwörter auf eine Schwarze Liste setzen oder den Zugang über ein Zeitfenster bestimmen. Das sind rudimentäre Einstellungen, weitere Feinabstimmungen sind nicht möglich.

Auf der Home-Seite in der App könnt ihr den Netzwerkstatus ablesen und alle verbundenen Geräte einsehen. In den Details findet ihr zudem die IP- sowie die Mac-Adresse des verbundenen Geräts. Gleichzeitig wird angezeigt, mit welchem Frequenzband die Geräte verbunden sind. Und da viele Smart Home-Geräte immer noch über das 2,4 GHz Band laufen, stellt TaoTronics ein zusätzliches 2,4 GHz WiFi zur Verfügung. So wird es definitiv zu keinen Problemen bei der Einrichtung von Smart Home Geräten kommen. Dieses zusätzliche WLAN kann aber auch abgeschaltet werden. Das WiFi erkennt automatisch, ob Geräte mit dem 2,4 GHz oder 5 GHz WLAN kommunizieren können.

Die TT Router-App ist einfach aufgebaut, leicht verständlich und stellt die wohl wichtigsten Funktionen zur Verfügung. Extras sind mit dabei, allerdings ist das System auf Einfachheit ausgelegt. Wer möchte, kann auch weitere Benutzer anlegen, die dann ebenfalls Zugriff auf die Netzwerkkonfiguration haben.

Gute Geschwindigkeit, sehr zuverlässig

Das volle Potential des TaoTronics Mesh-WLAN-Systems konnte ich gar nicht ausnutzen. Im Vergleich zu unserer Fritzbox konnten beide Router die höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen. Allerdings ist die Fritzbox in der Reichweite eingeschränkt und mit dem TaoTronics System spannt man ein Mesh-Netzwerk auf, das die ganze Wohnung oder das ganze Haus mit schnellem WLAN versorgt.

Der Preis ist heiß

Während die Tri-Band Router der Konkurrenz deutlich teurer sind (zum Beispiel Netgear Orbi), bezahlt man für das 2er Set von TaoTronics normalerweise 209,99 Euro. Mit dem exklusiven Gutscheincode RFFHWVPD kostet das Set aber nur noch 146,99 Euro. Und an dieser Stelle muss ich sagen: Das Preis-Leistungverhältnis ist unschlagbar. Da kann man auch darüber hinweg sehen, dass einige Übersetzungen nicht perfekt sind und die Einheiten aus Plastik etwas günstig wirken.

Positives Fazit

Als Fazit können wir festhalten: Wer auf HomeKit verzichten kann, bekommt mit dem TaoTronics Mesh-WLAN-System ein gutes, schnelles und zuverlässiges Mesh-System mit moderner Hardware und einfacher Handhabung. Mit der zugehörigen App ist die Einrichtung innerhalb von wenigen Minuten erledigt, außerdem hat man stets Zugriff auf alle wichtigen Funktionen – auch von außerhalb. Umgekehrt könnte man bemängeln, dass es keinen Web-Zugriff gibt. Wer sein WLAN kostengünstig aufwerten möchte, ist hier an der richtigen Adresse.