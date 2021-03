Tado: Neue Funktionen für die App und neues Zubehör

Nächste Woche wird es ja endlich wieder etwas wärmer. Die Kollegen bei Tado werden allerdings nicht müde und liefern nach der Einführung der von uns bereits vorgestellten Kindersicherung jetzt zwei weitere Funktionen und ein möglicherweise praktisches Zubehör für alle interessierten Nutzer.

Zunächst blicken wir auf die Neuerungen der App, die allerdings zum Teil erst in den kommenden Wochen ausgerollt werden und somit zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung stehen.

Kurzbefehle: Mit nur einem Klick können Nutzer Einstellungen an allen tado° Produkten in ihrem Zuhause gleichzeitig ändern. Beispielsweise können alle tado° Räume zusammen aus- oder eingeschaltet werden oder auch 30 Minuten voll aufheizen. Dieses Feature wird in den kommenden Wochen an alle Nutzer ausgerollt.

Eine verbesserte Übersicht der Heizaktivität: Damit können Auto-Assist Nutzer jetzt im Care & Protect Skill eine Übersicht über den gesamten Wärmeverbrauch ihres Hauses bekommen und die Heizaktivität früherer Zeiträume ansehen und vergleichen. Diese Transparenz und das bessere Verständnis des Heizverhaltens kann helfen, noch mehr Energie einzusparen.

Falls ihr bei euch Zuhause ein smartes Funk-Thermostat oder den neuen Funk-Temperatursensor im Einsatz habt, ist der neue Standfuß vielleicht etwas für euch. Damit seid ihr rund um die Platzierung des Zubehörs noch etwas flexibler und könnt die Geräte nicht nur an der Wand anbringen, sondern beispielsweise auch auf dem Sideboard abstellen.

Zu kaufen gibt es den Tado Standfuß für 24,99 Euro unter anderem bei Amazon. Dort gibt es auch schon eine Rezension eines Nutzers, der alles andere als zufrieden ist. Die Bilder sehen tatsächlich etwas abenteuerlich aus, wobei ich natürlich nicht beurteilen kann, ob das ein Einzelfall oder ein generelles Problem mit dem neuen Standfuß ist.