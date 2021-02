Tado bietet jetzt eine Kindersicherung für smarte Thermostate

Was das Eve Thermo schon lange kann, bieten jetzt auch die smarten Heizkörper-Thermostate von Tado. Wie der Hersteller heute bekannt gegeben hat, wurde eine Kindersicherung für die smarten Thermostate eingeführt. Wie ihr sie aktivieren könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Ganz egal ob man versehentlich am Thermostat dreht oder ein Kind sein Unwesen treibt, bei aktivierter Kindersicherung ignoriert Tado sämtliche manuell vorgenommenen Änderungen direkt am Heizkörper-Thermostat. Die neue Funktion findet ihr direkt in der Tado-App:

Gehe zu Einstellungen > Räume & Geräte.

Wähle das zu sichernde Smarte Heizkörper-Thermostat aus.

Setze die Kindersicherung auf an.

Wiederhole dies bei allen Smarten Heizkörper-Thermostaten, die du sichern möchtest.

Wie erkennt man später, ob die Kindersicherung aktiviert ist? Ganz einfach: Nach dem Drehen des Thermostats verbinden sich auf dem integrierten Display zwei Halbkreise zu einem gesperrten Kreis.

Falls ihr ausgerechnet auf diese eine Funktion gewartet habt und ihr jetzt zuschlagen wollt, bekommt ihr die Produkte von Tado heute noch bei Amazon ein wenig günstiger als üblich.