Cards!: Vorbestellungen für Premium-Puzzle-Abenteuer sind ab sofort möglich

Das deutsche Indie-Entwicklerteam von TheCodingMonkeys war in der Vergangenheit bereits für viele tolle Apps verantwortlich, so unter anderem RULES!, Reiner Knizia’s Lost Cities und Carcassonne für iOS. Mit Cards! (App Store-Link) wird es ab dem 15. April dieses Jahres eine weitere Neuerscheinung von den Entwicklern geben. Diese lässt sich ab sofort im deutschen App Store zu einem vergünstigten Preis von 2,29 Euro vorbestellen.

„Üppige Wälder, wilde Ozeane und heulende Höhlen. Heißluftballons, Katzen und tödliche Wüsten. Wischen Sie sich Ihren Weg durch eine gefährliche Welt. Ihr Schicksal liegt in einem Kartenspiel.“

So berichtet das Entwicklerteam von TheCodingMonkeys über das bald für iOS erscheinende Premium-Spiel. Im Grunde genommen handelt es sich bei Cards! um ein kartenbasiertes Puzzle-Abenteuer, in dem es den Gamer an viele spannende Orte verschlägt.

„Mit einem intuitiven Swipe-Interface wurde Cards! mit Blick auf mobile Geräte entwickelt“, erklären die Entwickler. „Cards! ist Eintrag Nr. 2 der MonkeyBox-Serie von TheCodingMonkeys: Eine Reihe von spielerischen, experimentellen, handgefertigten Titeln.“

Das Gameplay basiert auf simplen Swipe-Gesten, die sich schnell erlernen lassen und so auch für Anfänger einen guten Einstieg bieten. Zudem soll es eine überraschende und variantenreiche Story und viele Puzzles in Cards! geben. Zum Start wird das Team von TheCodingMonkeys auf ein englischsprachiges Interface setzen, allerdings wird das Gameplay sprachunabhängig sein, so dass keine großen Fremdsprachenkenntnisse benötigt werden. Wer nun neugierig geworden ist und selbst einen ersten Blick auf die App werfen möchte, kann das Game in einem spielbaren Teaser auf der Website der Entwickler ausprobieren.