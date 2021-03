Aufgepasst im Netz: Möglicher Missbrauch mit dem PayPal-Käuferschutz

Vor ein paar Wochen habe ich hier Zuhause mal wieder etwas ausgemistet und einige Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Das hat wie immer wunderbar geklappt, abgesehen natürlich von den typischen unfreundlichen Anfragen und völlig unrealistischen Vorstellungen mancher Nutzer. Jedenfalls dachte ich das bis vor ein paar Wochen.

Anfang des Monats habe ich eine E-Mail von PayPal erhalten. „Der Käufer hat angegeben, dass die Ware nicht der Beschreibung entspricht.“ Es wurde ein Fall zur Konfliktlösung erstellt, zunächst sollte ich es selbst mit dem Käufer klären.

Das Haushaltsgerät im Wert von mehreren Hundert Euro, das ich mit einem versicherten Paket auf die Reise geschickt habe, war zum Zeitpunkt des Versands vollkommen in Ordnung. Natürlich kann niemand ausschließen, dass auf dem Transportweg etwas beschädigt wird. Mehr als seltsam in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass sich der Käufer erst drei Wochen nach dem Erhalt des Geräts gemeldet hat – und nicht etwa mit einer privaten Nachricht, sondern direkt mit der Konflikteröffnung auf PayPal.

Es wird aber noch besser: Nachdem im direkten Gespräch mit dem Käufer keine Lösung gefunden werden konnte und sich dieser zum Teil in Widersprüche verstrickte, habe ich die Rückzahlung abgelehnt. Unter anderem mit einem Hinweis auf einen Privatverkauf ohne Gewährleistung, die von mir angebotene Abholung und den langen Zeitraum zwischen Erhalt der Ware und Beschwerde.

PayPal verweist lediglich an die Nutzungsbedingungen

Vor ein paar Tagen flatterte dann wieder eine E-Mail von PayPal in mein Postfach: „Wir überprüfen gerade einen Antrag auf Käuferschutz und haben entschieden, dass der Käufer die Ware an Sie zurückschicken soll. In diesem Fall buchen wir 234,56 EUR von Ihrem PayPal-Konto ab, um die Rückzahlung an den Käufer vorzunehmen. (…) Wir haben vom Käufer Nachverfolgungsdaten für die Rücksendung angefordert und leiten Ihnen diese nach Erhalt umgehend weiter. Loggen Sie sich in Ihr PayPal-Konto ein und bestätigen Sie unter ‚Konfliktlösungen‘, ob Sie die Ware erhalten haben. Wenn wir nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die Ware gemäß den vom Käufer bereitgestellten Nachverfolgungsinformationen an Sie zurückgeschickt wurde.“ Warum so entschieden wurde, das verrät man übrigens nicht. Es wird lediglich auf die Nutzungsbedingungen verwiesen.

Nachdem ich im Netz schon die wildesten Geschichten gehört habe, bin ich nun sehr gespannt darauf, was tatsächlich an mich zurückgesendet wird. Ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber aktuell kommt mir die Geschichte schon ein wenig Spanisch vor.

Daher der Hinweis von mir: Wenn ihr im Netz etwas verkauft, dann am besten nur direkt vor der Haustür. Selbst wenn ein Fall wie meiner am Ende zu euren Gunsten entschieden wird oder sich die Sache noch klärt, spart ihr euch bei einer Abholung viel Stress. Und wenn es in der Vergangenheit schon zehn Mal keine Probleme mit dem Versand gab, heißt es nicht, dass beim elften Mal auch wieder alles gut läuft.