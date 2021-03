Amazon bringt neue Fernbedienung für den Fire TV Stick

Ihr schaut eure Lieblings-Serien mit dem Fire TV Stick, müsst aber immer wieder zwischen den verschiedenen Streaming-Diensten wechseln? Dann ist die neue Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV Geräte vielleicht genau das richtige Zubehör für euch.

Ab dem 14. April liefert Amazon die neue Fernbedienung aus. Diese erhaltet ihr aktuell entweder einzeln für 29,99 Euro oder im Bundle mit dem aktuellen Fire TV Stick für 39,99 Euro. Der im Angebot erhältliche Fire TV Stick 4K für 44,99 Euro ist leider noch mit der „alten“ Fernbedienung ausgestattet.

Die neue Fernbedienung verfügt über fünf neue Tasten. Sofort ins Auge stechen natürlich die vier Tasten, die einen Schnellzugriff auf Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music erlauben.

Ebenfalls neu: „Die Senderliste-Taste zur Auflistung von Sendern und Sendungen, um all Ihre Live-TV-Apps an einem zentralen Ort anzuzeigen“, wie uns Amazon in der Beschreibung wissen lässt.

Alexa-Sprachfernbedienung (3. Gen.) für Fire TV,... Kompatibel mit Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (2. Gen. und spätere), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube (1. Gen. und spätere) sowie Amazon Fire TV (3. Gen., Anhängerform).

Nicht kompatibel mit Amazon Fire TV (1. und 2. Gen.), Fire TV Stick (1. Gen.) oder Fire TV Smart-TVs.