Telegram: Weitere Hinweise auf Premium-Abo und Werbung gefunden

Der Messenger Telegram (App Store-Link) erfreut sich neben der Konkurrenz von WhatsApp, Signal, Threema und Co. weiterhin großer Beliebtheit. Bisher gab es vom Entwicklerteam das große Versprechen, dass Telegram für immer gratis und werbefrei sein würde.

Neue Hinweise in einer Betaversion für iOS (Versionsnummer 8.7.2) von Anfang Mai dieses Jahres zeigten aber erstmals auch eine Reihe von Stickern und Emojis, die nur mittels eines Premium-Abonnements nutzbar waren. Auch wir hatten über diesen Umstand berichtet. Wählte man in der Betaversion die Premium-Sticker und -Reaktionen aus, wurde man aufgefordert, sich für den Telegram-Premium-Dienst anzumelden. Wer kein Abonnement abgeschlossen hatte, konnte die Sticker und Reaktionen nicht sehen, da sie für nicht-zahlende Nutzer und Nutzerinnen gesperrt sind.

Nun hat der Entwickler Alessandro Paluzzi eine neue Version der Telegram-Begrüßungsseite im Code der App gefunden, die er auch bei Twitter präsentiert hat.

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 27, 2022