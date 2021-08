Dyson Pure Cool Me: Sorgt im Sommer für eine angenehme Brise am Schreibtisch

Während in den südlichen Gefilden der Sommer schon zu heiß wird, ist der August in Deutschland sehr durchwachsen. Doch in den nächsten Tagen wird das Wetter wieder besser und die Sonne lässt sich auch hierzulande mal wieder etwas länger sehen. Genau aus diesem Grund haben wir im Büro wieder unseren Dyson Pure Cool Me ausgepackt, den wir schon seit über zwei Jahren im Einsatz haben. Heute möchten wir ein Langzeitfazit ziehen.

Dyson Pure Cool Me für 335,99 Euro (zum Angebot)

Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir Dyson-Fans sind. Der britische Hersteller ist unter anderem für seine Ventilatoren bekannt und auch der Dyson Pure Cool Me fällt in diese Kategorie, verfolgt aber ein etwas anderes Prinzip. Und das Gerät ist nach dem Eintreffen sehr schnell einsatzbereit. Die Filter sind schon eingebaut und verleiben über 4.000 Stunden im Gerät. Bei einer Nutzung von 10 Stunden pro Tab braucht man nach rund einem Jahr einen neuen Filter, der mit 60 Euro zu Buche schlägt.

Dafür filtert der Dyson Pure Cool Me auch die Luft, was ein herkömmlicher Ventilator nicht tut. Es kommen ein Aktivkohlefilter und ein HEPA-Filter zum Einsatz, der Gase und kleine Partikel aus der Luft filtert. Spannend ist auch das gesamte Konzept: Hier werden starke Luftströme über schmale Öffnungen und über die konvexe Oberfläche geleitet, so dass ein Druckkern erzeugt wird, der wiederum einen Luftfluss in Richtung des Raums ermöglicht. Die zuvor durch die Filter gereinigte Luft wird so ziemlich konzentriert in eine Richtung geblasen. Wohin genau, das kann könnt ihr natürlich selbst bestimmen.

Über die schwenkbare Kuppel kann man die Luft gut verteilen, natürlich kann man auch eine feste Position wählen. Der Schwenkbereich liegt bei 70 Grad, zudem kann man den Kopf nach oben und unten verschieben, um diesen noch besser ausrichten zu können. Hier muss man noch selbst Hand anlegen, über die Fernbedienung lässt sich hingegen die Leistung des Geräts einstellen, die Drehbewegung starten oder einen Sleep-Timer aktivieren.

Der Luftdurchlass ist mit 170 Litern pro Sekunde im Vergleich zu den großen Standventilatoren deutlich geringer. Aber hier will man nicht unbedingt möglichst viel Luft bewegen, immerhin leitet man diese meistens direkt auf den eigenen Körper. Und wenn es doch mal etwas mehr sein soll: Auf voller Leistung ist der Luftstrom schon ziemlich stark, aber im Vergleich zu den anderen Dyson-Modellen relativ kompakt.

Die Lautstärke ist vor allem auf den niedrigen Stufen kaum wahrnehmbar. Wer zu Anfang viel Luft filtern möchte, kann die höheren Stufen wählen, muss dann aber auch mit einem etwas lauteren Gerät leben. Die Einstellung kann dabei nur über die Fernbedienung vorgenommen werden, eine App-Steuerung gibt es hier nicht. Aber insgesamt finde ich das Gerät selbst smart, Dyson hat sich hier viele Gedanken gemacht, wie man solch ein Gerät optimieren kann.

Die kleine Brise auf dem Schreibtisch sorgt für eine gefühlte Abkühlung. Durch den Schwenkmechanismus wird man nicht stetig angepustet, zudem wird die Luft so gut verteilt. Wie der Dyson Pure Cool Me die Luft verteilt, gefällt mir besonders gut. Solltet ihr also einen kleinen, aber feinen Ventilator mit Filter für den Schreibtisch suchen, ist der Dyson Pure Cool Me eine gute Wahl. Natürlich muss dieser nicht zwingend auf dem Schreibtisch zum Einsatz kommen. Es gibt viele weitere Einsatzzwecke. Solange eine Steckdose in der Nähe ist, steht beim Einsatz nichts im Wege.

Die unverbindliche Preisempfehlung seitens Dyson liegt bei 345 Euro, bei Saturn gibt es den Dyson Pure Cool Me zum Beispiel für 335,99 Euro. Wir sind mit dem Gerät sehr zufrieden und können uns die Sommerhitze so etwas angenehmer machen.