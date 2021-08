1Password: Version 8 für macOS mit überarbeitetem Interface angekündigt

Mit Apples hauseigenem Schlüsselbund hat man bereits eine Möglichkeit, Passwörter und Logins systemübergreifend auf allen Apple-Geräten zu sichern und einzusehen. Eine Alternative ist die mittlerweile zum Klassiker avancierte Anwendung 1Password, die nun vom Entwicklerteam von AgileBits in Version 8.0 für macOS angekündigt wurde. 1Password gibt es bereits seit nunmehr 15 Jahren für macOS, wie Entwickler Dave Teare im Blog erzählt.

Mit 1Password in Version 8 wird es natürlich einige spannende Neuerungen und Verbesserungen geben. Dazu zählt ein komplettes Redesign der Benutzeroberfläche, das sich perfekt an die Grafik und Designsprache der neuen macOS-Versionen anpasst und deutlich moderner wirkt als beim Vorgänger. Die Seitenleiste konzentriert sich nun auf die Tresore der Nutzer und Nutzerinnen sowie ihre Favoritenelemente, da man die Kategorien mittels eines Dropdown-Filters an den Anfang der Liste verschoben hat. Auch ein Dunkelmodus kann in Version 8 verwendet werden.

Zu den weiteren neuen Features von 1Password 8 gehört ein neuer Indikator, der es erleichtert, die Tresore einzusehen, die persönlich oder freigegeben sind. Neue Meldungen geben beim Drag-and-Drop zwischen Tresoren an, welche Personen damit Zugriff auf ein verschobenes Element erhalten.

Besseres Zusammenspiel von 1Passwort und Webbrowsern

Ebenfalls überarbeitet wurde die Suche von 1Password, und auch der sogenannte Watchtower, der die Stärke der vergebenen und wohlmöglich kompromittierte Passwörter im Blick behält. Im neuen Watchtower gibt es jetzt ein detailliertes Diagramm mit dem Status der Passwörter und möglicher Gefahren. Möchte man ein einzelnes Element bearbeiten, stellt 1Password 8 einen neuen Passwort-Generator, intelligente Vorschläge und einfachere Dateianhänge zur Verfügung.

Bei der Verwendung von 1Password im Zusammenspiel mit einem Webbrowser zeigt die Anwendung in Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge die relevanten Informationen an, wenn man sich bei einer Website anmeldet, ein Formular ausfüllt oder Zahlungsinformationen eingeben muss, und bietet zudem an, diese Parameter automatisch auszufüllen. Das Erstellen von Accounts auf Websites soll zudem mit automatisch generierten Passwortvorschlägen einfacher gestaltet werden.

1Password 8 für macOS kann ab sofort in einer Early Access-Version auf der Website von AgileBits geladen werden. Dort gibt es auch entsprechende Hinweise zur Installation sowie Versionen für Intel- und M1-Macs. Das Entwicklerteam weist darauf hin, dass die Fassung „nur zu Test- und Validierungszwecken verwendet werden sollte und nicht für geschäftskritische Umgebungen geeignet ist“. Für eine stabile Version auf dem Mac solle man vorerst weiterhin 1Password 7 verwenden. Letztere Version ist mit einem Abo zu Preisen ab 2,99 USD/Monat zu haben.