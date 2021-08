Signal: Verschwindende Nachrichten jetzt auch als Standard nutzbar

Das Entwicklerteam des Messengers Signal (App Store-Link) ist in den letzten Wochen und Monaten fleißig gewesen und stattet die sichere WhatsApp-Alternative fortwährend mit frischen Updates samt neuen Features und Optimierungen aus. Signal steht weiter kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads zum Download bereit und kann ab iOS 11.0 oder neuer sowie bei 208 MB an freiem Speicherplatz installiert werden. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für den Messenger bereits vorhanden, zudem gibt es auch eine eigene macOS-App.

Nun hat das Team hinter dem sicheren Messenger eine praktische Neuerung in die eigene iOS-App integriert. In den Changelogs der letzten Updates findet sich zu diesem Thema kein großer Hinweis, allerdings macht man in einem eigenen Blogeintrag auf der Signal-Website auf das Feature aufmerksam: Verschwindende Nachrichten können nun auch als systemweiter Standard eingesetzt, sprich einmal eingerichtet und dann auf alle Konversationen angewandt, werden.

„Bisher musste das Verschwinden von Nachrichten für jede einzelne Konversation aktiviert werden, aber für diejenigen, die die Vergänglichkeit voll ausschöpfen möchten, bietet Signal jetzt die Möglichkeit, alle Konversationen, die du beginnst, mit einem Standard-Timer zu konfigurieren. Wir haben auch die Möglichkeit hinzugefügt, eine benutzerdefinierte Timer-Dauer für deine Unterhaltungen festzulegen, so dass einige Inhalte in 60 Sekunden verschwinden und andere 18 Minuten oder 4 Wochen lang bestehen können.“

So berichtet das Signal-Team im hauseigenen Blog. Verschwindende Nachrichten können eine Möglichkeit darstellen, die eigene Nachrichten-Historie sauber und ordentlich zu halten. Wird die Option in einem Gespräch angewandt, werden die Nachrichten nach einem festgelegten Zeitraum für Sender/Senderin und auch Empfänger bzw. Empfängerin gelöscht. Mit der Standard-Auswahl können nun verschwindende Nachrichten in den Einstellungen von Signal im Bereich Datenschutz gleich für alle Konversationen vorgenommen werden. Möchte man die Option weiter individuell einrichten, kann diese in den Details eines Gesprächs oder einer Gruppe aktiviert bzw. deaktiviert werden.