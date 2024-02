Signal: Messenger erlaubt Verbergen der Telefonnummer und führt Nutzernamen ein

Signal gilt mit seinem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre hierzulande als einer der beliebtesten Messenger. Laut der Studie Mobile 360° nutzt bereits jede vierte Person in Deutschland Signal. Nun bringt die neue Version des verschlüsselten Messengers eine lang erwartete Neuerung: Die Möglichkeit, die eigene Telefonnummer vor anderen Signal-Kontakten zu verbergen und stattdessen via Nutzernamen zu kommunizieren.

Schon bislang waren bei Signal alle Nutzerdaten verschlüsselt und privat. Ob Nachrichten, Fotos, Profilinformationen (wie Name und Profilfoto), Kontakte, Gruppen oder Sticker – das alles kann nur von den betreffenden Usern gesehen werden, nicht jedoch von Signal selbst oder sonstigen Dritten. Mit der neuen Version geht Signal nun einen Schritt weiter und macht auch die Telefonnummer auf Signal privater.

Das sind zusammengefasst die drei Kernmerkmale der neuen Funktion:

Neue Standardeinstellung: Telefonnummer ist nicht mehr für alle in Signal sichtbar

Wenn du Signal verwendest, ist deine Telefonnummer nicht mehr für alle sichtbar, mit denen du chattest. Personen, die deine Nummer in den Kontakten ihres Telefons gespeichert haben, sehen deine Telefonnummer weiterhin, da sie diese bereits kennen. Ansonsten wird die Telefonnummer jedoch nicht mehr standardmäßig in den Profildetails angezeigt. Kontakt aufnehmen über Nutzername statt Telefonnummer

Signal-User, die ihre Telefonnummer nicht weitergeben möchten, um mit jemandem auf Signal zu chatten, können jetzt einen Nutzernamen erstellen, mit dem andere sie kontaktieren können. (Hinweis: Allerdings wird für die erstmalige Registrierung bei Signal weiterhin eine Telefonnummer benötigt). Kontrollieren, wie man auf Signal gefunden werden kann

Außerdem gibt es nun eine neue Funktion für Signal-User, die nicht möchten, dass andere sie finden können, indem sie auf Signal nach ihrer Telefonnummer suchen. Du kannst in den Einstellungen der App nun festlegen, dass sich andere nur über deinen Nutzernamen und nicht via Telefonnummer verbinden können.

Grundsätzlich besteht der Schutz der eigenen Telefonnummer aus drei Funktionen: Die Möglichkeit einzustellen, wer die eigene Telefonnummer auf Signal sehen kann, sowie einhergehend damit die Einführung von Nutzernamen zur alternativen Kontaktaufnahme. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einzustellen, wer einen mit der eigenen Telefonnummer finden kann.

Features werden in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein

Derzeit befinden sich diese Optionen in der Betaphase und werden in den kommenden Wochen für alle Signal-User verfügbar sein. Um die neuen Features in vollem Umfang nutzen zu können, müssen allerdings auch die eigenen Signal-Kontakte die neueste Version der Signal-App verwenden.

Zudem wichtig zu wissen: Die Änderungen sind optional und müssen nicht angewandt werden. Das Verbergen der Telefonnummer und das Verwenden eines Nutzernamens ist allerdings vor allem in Gruppen interessant, in denen man nicht allen teilnehmenden Personen sofort die eigene Mobilfunknummer mitteilen möchte. Weitere Infos zu den neuen Features gibt es auch im Blog von Signal.

Die jetzt von der Signal Foundation angekündigten Features standen bei vielen Nutzern und Nutzerinnen des Messengers schon lange auf der Wunschliste, um anonymer kommunizieren zu können. In den nächsten Monaten plant das Signal-Entwicklerteam zudem, auch endlich Cloud-Backups unter iOS zu ermöglichen sowie einfache Anruf-Links für Videoanrufe mit mehreren Personen einrichten zu können. Über die anstehenden Pläne von Signal hatten wir bereits Ende Januar dieses Jahres berichtet.