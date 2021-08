Apple verkauft ab sofort Otterbox Folding Stand für MagSafe

Das iPhone 12 und auch kommende iPhone-Generationen setzen auf MagSafe. Per Magnete kann man auf der Rückseite einfach ein Ladegerät anbringen oder Zubehör nutzen. Und im Apple Online Store gibt es einen Neuzugang, nämlich den Otterbox Folding Stand für MagSafe.

Der kleine Klappständer setzt ein originales MagSafe Ladegerät voraus, welches in die Station eingeführt werden muss. Das iPhone kann dann stehen angeheftet, geladen und im Hoch- und Querformat genutzt werden. Zudem lässt sich der Ständer auch zusammenklappen, um so das iPhone liegend aufladen zu können. So könnt ihr zum Beispiel auch die AirPods Pro aufladen.

Nahtlose Integration mit iPhone, Apple MagSafe Ladegeräten und Cases mit MagSafe.

Der rutschfreie, gewichtete Fuß hält den Stand an Ort und Stelle.

Durch Präzisionsfertigung passt das MagSafe Ladegerät genau in den Stand.

Hält das iPhone beim Laden sicher im Hoch- und Querformat, damit du streamen und in Kontakt bleiben kannst.

Das innovative Design sorgt dafür, dass das Kabel sicher verstaut ist.

Der Otterbox Folding Stand für MagSafe kostet 39,95 Euro. Das originale MagSafe Ladegerät könnt ihr zudem bei Amazon günstiger kaufen. Statt 45 Euro zahlt ihr hier nur 29 Euro, müsst aber aktuell auch bis zu 2 Monate warten.

Otterbox Folding Stand für MagSafe Der Otterbox Folding Stand für MagSafe Ladegeräte ist die perfekte Ablage, um dein iPhone zu laden und dabei zu streamen, Videochats zu machen und Textnachrichten zu beantworten. Dreh das Scharnier in den gewünschten Winkel und lass dein iPhone im Hoch- oder Querformat einrasten, je nachdem, was du gerade machst. Du kannst den Stand ganz einfach bei deinem Rechner, auf der Küchentheke oder auf deinem Nachttisch abstellen – er schützt vor Kabelsalat und Beschädigungen am Ladekabel. 39,95 EUR jetzt kaufen