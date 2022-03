Teufel Cinebar 11 im Test: Schlanke Soundbar mit Subwoofer und starkem Sound

Im November 2015 habe ich mir die damalige Teufel Cinebar 11 gekauft, leider hat die Soundbar vor wenigen Monaten den Dienst quittiert. Die Hauptplatine ist defekt, eine Reparatur seitens Teufel aufgrund von fehlenden Ersatzteilen nicht möglich. Eine Lebensdauer von 6 Jahren ist nicht schlecht, allerdings stößt es mir etwas sauer auf, dass die Soundbar jetzt Elektroschrott ist, obwohl „nur“ eine Platine defekt ist.

Da ich mit der Soundbar ansonsten aber sehr zufrieden war und Teufel im März 2021 eine Neuauflage vorgestellt hat, habe ich mich erneut für eine Teufel Cinebar 11 entschieden. In der Neuauflage gibt es deutlich mehr Leistung, man kann die Soundbar auch zum Surroundsystem erweitern und zudem wird der kabellose 6″ Subwoofer T6 im Set mitgeliefert.

Der Vorteil bei mir: Ich kann die neue Soundbar einfach wieder an die Schrauben hängen, die ich in der Wand habe – hier hat sich nämlich nichts geändert. Natürlich kann man die 94,8 x 6 x 8,3 Zentimeter große Cinebar 11 auch auf einen Unterschrank stellen und dann mit dem Fernseher verbinden. Als Anschlüsse stehen hier HDMI 2.0a mit HDCP 2.2 und HDR-Unterstützung, ARC für einfachen Ein-Kabel-Anschluss und CEC für Bedienung mit der TV-Fernbedienung zur Verfügung.

Ich nutze die Soundbar in Kombination mit einem Fernseher mit Apple TV, da ich keinen herkömmlichen Kabelanschluss habe. Das dimmbare Display auf der Front zeigt die Quelle an, wobei man dieses auch komplett abdunkeln kann. Über Touch-Tasten kann man auch direkt am Gerät die Lautstärke justieren, die Quelle wählen oder die Soundbar an- oder ausschalten.

Optisch ist die Teufel Cinebar 11 sehr schlicht gehalten und kann in Weiß oder Schwarz bestellt werden. Der neue Subwoofer T6 ist ein Schritt nach vorne, da dieser im Vergleich zum alten Subwoofer auch liegend platziert werden kann – zum Beispiel unter dem Sofa. Neben der Wiedergabe vom TV-Sound könnt ihr über Bluetooth auch andere Quellen nutzen, zum Beispiel euer Smartphone. Mit Bluetooth 5.0 und aptX gibt es ein richtig tolles Sounderlebnis.

Die Teufel Cinebar 11 integriert dafür zwei 20-mm-Hochtöner und sechs 45-mm-Mitteltöner. Zusammen mit dem Subwoofer gibt es für den TV-Sound im Vergleich zu den integrierten Lautsprechern ein enormes Upgrade. Meiner Meinung nach ist ein guter Sound bei Blockbustern ungemein wichtig, denn erst dann kann man den Film richtig „erleben“. Wer alles aus der Soundbar herausholen will, kann natürlich auch Musik hören – und das ist ein echter Genuss. Einen echten Equalizer gibt es zwar nicht, ein paar Grundeinstellungen können aber getätigt werden.

Was die kleine Soundbar möglich macht, ist wirklich grandios. Der Sound wirkt satt, die Höhen, Mitten, Tiefen und der Bass sind gut abgestimmt und beschallen auch ein größeres Wohnzimmer mit einem tollen Klang. Ich jedenfalls bin da etwas verwöhnt und möchte einfach einen guten Sound haben – und den bekommt man bei Teufel definitiv. Support für Dolby Audio ist mit an Bord.

Falls euch das Set aus Soundbar und Subwoofer nicht ausreicht, könnt ihr noch zwei Rear-Lautsprecher kabellos verbinden. Die Teufel Effekt-Lautsprecher benötigen lediglich Strom und lassen sich dann mit der Soundbar verbinden, um so ein Surround-System (4.1) herzustellen.

Die neue Fernbedienung ist größer geworden und bietet direkt mehr Tasten. Ihr könnt schnell die Quelle wechseln, zwischen verschiedene Sound-Modi switchen, aber auch die Lautstärke anpassen, vor oder zurück springen oder auch Einstellungen vornehmen.

Die neue Teufel Cinebar 11 ist eine Empfehlung und bietet insgesamt 150 Watt Gesamtleistung (zuvor waren es nur 60 Watt). Die Installation ist super einfach, der Subwoofer schmaler und flexibler und der Sound ohnehin top. Wenn der Platz begrenzt ist, kann man die kleine Soundbar gut unterbringen und von einem optimierten Sound profitieren.

Das Set bestehend aus Teufel Cinebar 11 und Subwoofer T6 kostet 399,99 Euro und ist in Schwarz und Weiß verfügbar. Zusammen mit den beiden Rear-Lautsprechern kostet das 4.1 Set 699,99 Euro.

