Teufel Motiv Go Voice mit Google Assistant startet für 299,99 Euro

Der beliebte Teufel Motiv Go Lautsprecher ist jetzt in der neuen Variante Voice mit Google Assistant verfügbar. Der smarte Speaker kann ab sofort für 299,99 Euro in den Farben Silver White und Night Black gekauft werden.

Den Teufel Motiv Go haben wir damals schon genauer unter die Lupe genommen. Wer sich einen smarten Sprachassistenten auch unterwegs wünscht, kann fortan mit Google seine Musik steuern, Timer stellen, das Wetter abfragen, Smart Home Geräte steuern und weitere Abfragen und Zurufe starten. Weiterhin ist auch Chromecast built-in mit an Bord, so können auch mehrere Chromecast built-in kompatible Lautsprecher zur Multiroom-Wiedergabe gekoppelt werden. Der smarte Lautsprecher ist 11,2 x 20,05 x 6 Zentimeter groß und wiegt 920 Gramm.

Auf einen Blick