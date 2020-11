The First Tree: Wunderschönes Third-Person-Abenteuer mit zwei Erzählsträngen

Wir freuen uns immer wieder, wenn sich Entwickler gegen kostenlose Free-to-play-Games samt zahlreicher In-App-Käufe und Abonnements entscheiden und stattdessen echte Premium-Games in den App Store bringen. Ein solches Beispiel ist nun mit The First Tree (App Store-Link) für iPhones und iPads erschienen, das sich für einmalige 5,49 Euro auf die Geräte herunterladen lässt. Der Download ist 1,1 GB groß und erfordert zudem iOS 10.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung besteht für die Neuerscheinung bereits.

The First Tree stammt aus der Feder des Entwicklers David Wehle und wurde bereits im September 2017 erstmals für PCs veröffentlicht. Im darauf folgenden Jahr erschienen Versionen für verschiedene weitere Plattformen, darunter die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch sowie auch Steam-, Mac- und Linux-Varianten. Ab sofort ist The First Tree auch für mobile Geräte unter iOS und Android in den jeweiligen Stores verfügbar.

Kleine Puzzle-Elemente und Controller-Support

Am ehesten lässt sich The First Tree als „Third-Person-Erkundungsspiel mit zwei parallelen Geschichten“ beschreiben, wie vom Entwickler im App Store angegeben. Die Stories handeln „von einer Füchsin auf der Suche nach ihrer Familie und einem Sohn, der den Kontakt mit seinem entfremdeten Vater in Alaska wiederaufnehmen möchte. Der Spieler steuert die Füchsin auf einer ergreifenden und wunderschönen Reise, die ihren Höhepunkt an der Quelle des Lebens findet – und womöglich dazu führt, den Tod zu verstehen. Unterwegs kann der Spieler Artefakte und Geschichten aus dem Leben des Sohns entdecken, dessen Erlebnisse sich immer enger mit der Reise der Füchsin zum ersten Baum verflechten.“

David Wehle verarbeitete in The First Tree auch Ereignisse aus seinem Leben. „Dieses Spiel war im Grunde mein kreativer Weg, um mit den neuen Belastungen und Wundern der Vaterschaft umzugehen und meinen eigenen Vater in letzter Zeit durch einen Herzinfarkt zu verlieren.“ The First Tree kommt auf eine Spielzeit von etwa zwei Stunden, beinhaltet zusätzlich kleine Puzzle- und Platformer-Elemente, und unterstützt zudem kompatible Gamepads bzw. Controller. Für einen finalen Eindruck haben wir euch abschließend den Trailer zum Spiel bei YouTube eingebunden.