Ladegeräte, Hubs & mehr: Satechi reduziert hochwertiges Apple-Zubehör

Ich bin Fan von Satechi und habe zahlreiche Produkte selbst im Einsatz. Und bei Amazon könnt ihr heute viele praktische Satechi-Produkte günstiger kaufen. Starten wir mit dem Multiport-Ladegerät, das in verschiedenen Varianten verfügbar ist.

Das Ladegerät ist hochwertig aus Aluminium gefertigt und bietet ordentlich Power – achtet auf die Watt-Angabe. Als Anschlüsse kommen USB-C und USB-A zum Einsatz. Welche Geräte wie viel Watt benötigen, habe ich hier ausführlich erklärt. Die Preise sind wirklich gut, schaut mal rein.

138 Bewertungen SATECHI 108W Pro USB-C PD-Desktop-Ladegerät - 2... LADEN MIT PRO - verfügt über zwei aufgerüstete USB-C-PD-Anschlüsse (90 W, 18 W) zum Aufladen von Hochleistungs-Laptops und Tablets vom Typ C ohne Leistungsabfall beim Anschluss von zwei Geräten....

VIER USB-GERÄTE LADEN - enthält zwei USB-C PD (90W, 18W) und zwei USB-A (insgesamt 12W) Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden von bis zu vier USB-Geräten. Ladekabel nicht enthalten

Hubs für den Mac

Vier USB-Anschlüsse sind schon praktisch, aber die neuen M1 und einige ältere MacBook-Modelle haben nur zwei USB-C-Ports. Ohne Adapter oder Hub wird es hier sehr schnell eng, außerdem setzen noch lange nicht alle Geräte auf USB-C. Folgende Hubs mit verschiedenen Anschlüssen sind reduziert.

1.781 Bewertungen SATECHI Multiport-Adapter V2 mit 4K HDMI (30 Hz),... V2-MODELL – Ihr Lieblings Multiport-Adapter von Satechi aus Aluminium ist jetzt noch besser mit einem aktualisierten MicroSD-Steckplatz und edlem Aluminiumdesign

ZUSÄTZLICHE PORTS – umfasst 4K HDMI, Ethernet, USB-C Pass-Through-Charging bis zu 60W, MicroSD/SD-Kartenleser und 3 USB 3.0 Ports

Ladeschale für AirPods und Apple Watch

Wer seine Apple Watch direkt am USB-C-Anschluss aufladen möchte, das geht auch an einer Powerbank, kann den kleinen Adapter für 29,99 statt 44,99 Euro kaufen. Der Ladepuk für die Apple Watch ist direkt integriert. Wer hingegen seine AirPods direkt am MacBook laden will, bekommt für 19,99 Euro auch hier eine kleine Qi-Ladeschale.

520 Bewertungen SATECHI - Kompatibel mit Apple Watch Reihe... ENTWICKELT FÜR DIE APPLE WATCH - verfügt über ein eingebautes magnetisches Lademodul, um Ihre Apple Watch mit Höchstgeschwindigkeit aufzuladen. Schließen Sie das Gerät einfach an einen...

VON APPLE MFI--ZERTIFIZIERT - Perfekt für unterwegs. Dank ihrer kompakten Größe und des abnehmbaren USB-C-Kabels lässt sich die Ladestation überallhin mitnehmen - ob ins Büro oder unterwegs