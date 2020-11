Zwei Monitore im Vergleich: Was bekommt man für 500 Euro mehr?

Aktuell sind ja viele von uns etwas häufiger im Home Office unterwegs und wenn man ohnehin zuhause am Schreibtisch sitzt, dann ist ein externer Monitor für das MacBook doch eine feine Sache. Statt 13 oder 16 Zoll bekommt man mit einem Schlag einen doppelt so großen Bildschirm. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Das sorgt definitiv für ein angenehmeres Arbeitsgefühl.

Wie groß der Bildschirm an Ende sein soll, das bleibt natürlich euch selbst überlassen. Ab 24 Zoll wird es interessant, auch große Monitor mit 34 Zoll oder mehr sind zu haben. Ich denke mal, dass der Großteil der normalen Anwender mit einem 27 Zoll Monitor ganz gut fährt. Meine wichtigste Empfehlung hier: Die Auflösung sollte mindestens 1440p, also QHD betragen. Die normale FullHD-Auflösung mit 1080p ist aus meiner Sicht einfach zu wenig.

Im Zusammenspiel mit dem Macbook habe ich euch für einen eher kleinen Geldbeutel vor ein paar Wochen schon den Philips 276C8 vorgestellt. Euer MacBook könnt ihr mit nur einem Kabel an den 27 Zoll großen Monitor anschließen. Mit knapp 300 Euro ist er wirklich bezahlbar und bietet ein aus meiner Sicht dezentes und gelungenes Design ohne viel Schnickschnack.

Bei diesem Preis muss man natürlich auf einige Details verzichten. Der Monitor ist nicht schwenkbar und lässt sich nicht in der Höhe verstellen, es sind keine Lautsprecher integriert, man bekommt keinen USB-Hub und eben „nur“ QHD-Auflösung.

Erster Eindruck: Philips 276C8 und AOC U32U1 im Video

Genau das sind die Punkte, die man bekommt, wenn man sein Budget um den Faktor 2 bis 3 erhöht. Auswahl gibt es im Segment der 4k-Monitore mit USB-C mittlerweile auch genug, ich habe mir einfach mal den AOC U32U1 als Vergleichsobjekt auf den Schreibtisch gestellt. Und was soll ich euch sagen: Er hat mich nicht enttäuscht.

Während mich eine etwas höhere Helligkeit und der bessere Kontrast persönlich eher weniger interessieren, freue ich mich über den gesteigerten Komfort an anderer Stelle: Die 4K-Auflösung sieht spürbar besser aus, obendrauf bekommt man dank 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale noch etwas mehr Fläche zum Arbeiten. Zudem freue ich mich über drei USB-Anschlüsse an der Rückseite des Geräts, an die ich beispielsweise eine externe Festplatte für automatische Time Machine Backups anschließen kann.

Weitere Highlights: Der Monitor lässt sich nicht nur neigen und drehen, sondern auch um 12 Zentimeter in der Höhe verstellen. Es ist sogar ein Wechsel vom Quer- ins Hochformat möglich, was gerade für Publishing-Tools oder Quelltext-Entwicklung interessant sein dürfte. Nur über die integrierten Lautsprecher verliere ich an dieser Stelle lieber kein Wort…

