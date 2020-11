Eve Energy: Doppelpack im Bundle mit dem Eve Button für 69,90 Euro

Gestern konntet ihr bereits sparen, heute geht es direkt in die nächste Runde. Wieder einmal gibt es die Eve Energy Steckdose im Doppelpack zum kleinen Preis, dieses Mal allerdings in Verbindung mit dem Eve Button. Für die drei Produkte zahlt ihr bei tink.de zusammen 69,95 Euro, das ist der aktuell mit Abstand beste Preis im Netz.

Ich habe mich dieses Mal direkt bei Eve Systems in München über die genaue Generation der Eve Energy erkundigt. Verkauft wird von tink.de definitiv das neue Modell, das noch in diesem Jahr mit dem Firmware-Update ausgestattete wird, das die Thread-Technik über Bluetooth ermöglichen wird. Sollte euch diese zukunftsweisende Technik wichtig sein, könnt ihr hier also bedenkenlos zuschlagen.

2x Eve Energy + Eve Button Die zwei Eve Energy und der Eve Button lassen die Herzen von HomeKit Usern höher schlagen, denn sie decken die ganze Bandbreite des Smart Homes ab: Die smarte Steckdose schaltet unter anderem das Licht, den Ventilator oder den Luftentfeuchter - manuell, per Zeitplan oder durch Szenen. Der kleine Eve Button ist demgegenüber für die drei wichtigsten Funktionen im HomeKit Haushalt zuständig. 129,85 EUR 69,95 EUR jetzt kaufen

Das erwartet euch bei Eve Energy & Eve Button

Eve Energy ist ein Steckdosen-Adapter, mit dem ihr daran angeschlossen Geräte per App, Siri oder Automation ein- und ausschalten könnt. Ich nutze Eve Energy in Verbindung mit einer klassischen Kaffeemaschine, um am Wochenende ganz entspannt den Kaffee aufbrühen zu können, während ich noch gemütlich im Bett liege. Natürlich kann man auch jedes andere Geräte, wie eine Lampe oder einen Luftbefeuchter, an die Steckdose anschließen. Über die Eve-App kann auf Wunsch auch den Stromverbrauch ablesen.

Alternativ könnt ihr die Steckdose aber auch über den Eve Button steuern, den ihr ganz bequem im Haus verwenden könnt. Der Eve Button unterstützt bis zu drei Aktionen: Kurzer Tastendruck, langer Tastendruck oder zwei Tastendrücke und kann damit HomeKit-Szenen aktivieren. Ob ihr mit dem Teilchen den Eve Energy steuert, Hue-Lampen schaltet oder die Kontrolle über jedes andere HomeKit-Gerät übernehmt, spielt dabei keine Rolle.