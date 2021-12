TomTom dreht an der Preisschraube: Kosten zum Teil vervierfacht

Wer auf eine komplette Navigations-App für weite Teile der Welt gesetzt hat, der war bei TomTom (App Store-Link) bisher sehr gut aufgehoben. Während man früher für jährlich Karten-Update bezahlt hat, ist man nun mit einem Abo dabei gewesen. Die Kosten dafür waren aber mehr als fair bemessen: Das Jahres-Abo hat bisher 12,99 Euro gekostet, das Familien-Abo 19,99 Euro pro Jahr. Und wer nur mal eben in den Urlaub fährt, konnte einen Monat lang für 1,99 Euro auf sämtliche Features und Karten-Daten zugreifen.

Heute bin ich fast vom Glauben abgefallen, als ich eine Leser-Mail erhalten habe. TomTom hat die Preise erhöht – und das nicht nur um ein paar Euro, sondern massiv. Schaut euch die Frechheit einfach mal an:

1-Monat-Abo: 1,99 → 7,99 Euro

3-Monate-Abo: 4,99 →13,99 Euro

6-Monate-Abo: 8,99 → 23,99 Euro

12-Monate-Abo: 12,99 → 39,99 Euro

12-Monate Familien-Abo: 19,99 → 52,99 Euro

Besonders hart trifft es die Nutzerinnen und Nutzer, die TomTom nur gelegentlich genutzt haben. Hier hat sich der Preis mal eben vervierfacht. Das ist aus meiner Sicht einfach nur noch krass.

Noch unverständlicher ist allerdings die Tatsache, dass die Preise in vielen Ländern erhöht wurden, zum Teil aber längt nicht so massiv wie in Deutschland. So zahlen Kundinnen und Kunden in Großbritannien statt 12,99 demnächst 19,99 britische Pfund für das Jahresabo.

Falls ihr TomTom aktuell abonniert habt, werft auf jeden Fall einen Blick auf die noch verbleibende Laufzeit und kündigt euer Abonnement gegebenenfalls, bevor es sich zum erhöhten Preis verlängert.