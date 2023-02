TomTom Go: Höchstgeschwindigkeit hinterlegen für optimierte Navigation

Auf vielen iPhones wird wohl zum Navigieren im Alltag Apple oder Google Maps, oder auch Waze zum Einsatz kommen. Ein lang etablierter Anbieter von Navigationsdiensten ist TomTom, das früher auch mit entsprechender Navigations-Hardware gedient hat. Mittlerweile hat man den Wandel hin zur Smartphone-Navigation auch bei TomTom erkannt und bietet seit einiger Zeit TomTom Go (App Store-Link) an, mit der sich die Navi-Software des Unternehmens auch auf dem iPhone nutzen lässt.

Vor rund einem Jahr sorgte TomTom für einen großen medialen Aufschrei und empörte Kommentare, als man die Preise für TomTom Go deutlich anhob und statt bisheriger 1,99 Euro/Monat plötzlich 7,99 Euro/Monat verlangte. Das Jahresabo sollte dann statt 12,99 ganze 39,99 Euro kosten. Kurze Zeit später hat man die Preise wieder ein wenig nach unten korrigiert, allerdings gelangten die Abonnements nicht wieder zurück zum alten Preisniveau. Derzeit zahlt man 3,99 Euro/Monat bzw. 19,99 Euro/Jahr.

Genauere Aussagen zum Eintreffen am Zielort

Nun hat das Team von TomTom ein kleines, aber nicht unbedeutendes Update für die eigene Navigations-App im App Store veröffentlicht. Mit Version 3.5 gibt es keinen langen Changelog, sondern lediglich die Information „Fügen Sie die Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem Fahrzeugprofil hinzu, um eine genauere Schätzung der Ankunftszeit zu erhalten“.

Mit dieser kleinen Neuerung ist es nach dem Update von TomTom Go möglich, in den Einstellungen im Fahrzeugprofil auch eine Höchstgeschwindigkeit einzupflegen. Dies bietet sich an, wenn man freiwillig eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten möchte, oder auch bei Fahrzeugen wie Wohnmobilen oder Autos mit Anhängern, die über eine entsprechende Maximalgeschwindigkeit verfügen. Auf diese Weise liefert TomTom Go anhand der gemachten Angaben genauere Aussagen, wann man in etwa am Zielort eintreffen wird.

Das Update auf Version 3.5 von TomTom Go steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen im App Store zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Navigations-App wird durchschnittlich mit 4,4 von 5 Sternen in den App Store-Reviews bewertet.