TP-Link Tapo P125M Smart Plug: Erstes Produkt mit „Out-of-the-box“-Matter-Support

Eigentlich sollte der Smart Home-Standard Matter schon eine Fülle von entsprechenden Produkten bereitstellen, glaubt man den vielversprechenden Aussagen der großen Hersteller. Viel passiert ist seit dem offiziellen Start des Standards bisher jedoch nicht. Mit dem Tapo P125M Smart Plug, einer intelligenten Steckdose der Smart Home-Marke von TP-Link, gibt es nun jedoch wohl das erste Matter-Produkt, das gleich „out-of-the-box“ mit dem neuen Standard ausgeliefert wird.

Über die Matter-Unterstützung lässt sich der Tapo P125M Smart Plug bequem und einfach in fast jedes Smart Home-Ökosystem einbinden und so natürlich auch mit Apples HomeKit, SmartThings, Amazon und Google verwenden. Laut Infos von SmartApfel soll die Steckdose auf ein 2,4GHz-WLAN-Netzwerk zur Verbindung setzen und auch gleich mit installierter Matter-Firmware ausgestattet sein. Eine neue Verpackung sowie ein Matter- statt HomeKit-Code wird auch mit an Bord sein, so dass sich die smarte Steckdose gleich ins eigene System einbinden lässt.

Laut SmartApfel wurde die neue Matter-Steckdose bisher nur bei Amazon in den USA gesichtet, das Release ist für den 28. März dieses Jahres geplant. Eine Variante einer EU-Steckdose gibt es bisher noch nicht. Alternativen mit angekündigtem Matter-Support ist die Eve Energy (Amazon-Link), eine Matter-fähige Steckdose mit Thread, die nach einem Firmware-Update in ein Matter-System eingebunden werden kann, ebenso wie die smarte EU-Steckdose von Meross, deren Vorbesteller-Kontingent allerdings mittlerweile vergriffen ist.