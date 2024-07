Tronsmart Mirtune C2: Bluetooth-Speaker mit 24 Stunden Laufzeit und drei Lichtmodi

Auch wenn der Markt für Bluetooth-Lautsprecher sämtlicher Größen, Formen und Farben scheinbar gesättigt ist, gibt es immer wieder neue Modelle, die im Onlinehandel angeboten werden. So auch jetzt geschehen mit dem neuen Tronsmart Mirtune C2, der ab sofort zum günstigen Preis von 29,99 Euro angeboten wird.

Vom Hersteller Tronsmart haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet: Das Unternehmen konzentriert sich vornehmlich auf Audio-Lösungen und bietet neben Lautsprechern auch Kopfhörer an. Mit dem neuen Tronsmart Mirtune C2 gibt es einen vergleichsweise kompakten und für seine Größe von 21 x 9,7 x 9,7 cm bzw. Gewicht von 520 Gramm auch transportablen Bluetooth-Lautsprecher. Das Gerät kommt in schlichter schwarzer Zylinder-Form daher und verfügt neben Bluetooth 5.3 auch über eine Leistung von 24 Watt. Das Design ähnelt ein wenig dem beliebten Ultimate Ears Megaboom (Amazon-Link), der über ähnliche Funktionen verfügt.

Das sind die weiteren Features der Neuerscheinung:

360°-Surround-Sound: Dank der beiden Vollbereichstreiber sorgt der tragbare Outdoor-Lautsprecher Mirtune C2 für einen detailreichen Klang mit kräftigen Bässen.

Dank der beiden Vollbereichstreiber sorgt der tragbare Outdoor-Lautsprecher Mirtune C2 für einen detailreichen Klang mit kräftigen Bässen. Lichtshow: Mit der personalisierbaren Lichtanzeige verwandelt man den Raum in eine fesselnde Musikwelt und steigert so den audiovisuellen Genuss.

Mit der personalisierbaren Lichtanzeige verwandelt man den Raum in eine fesselnde Musikwelt und steigert so den audiovisuellen Genuss. Stereo-Pairing für umfassenden Klang: Eindringlichen Stereoklang mit separaten Kanälen, der den Hörgenuss mit einer breiteren Klangbühne erweitert.

Eindringlichen Stereoklang mit separaten Kanälen, der den Hörgenuss mit einer breiteren Klangbühne erweitert. Längere Spielzeit: Der eingebaute 3.600-mAh-Akku ermöglicht bis zu 24 Stunden Non-Stop-Wiedergabe der Lieblingssongs unterwegs.

Der eingebaute 3.600-mAh-Akku ermöglicht bis zu 24 Stunden Non-Stop-Wiedergabe der Lieblingssongs unterwegs. Wasserdicht nach IPX7: Die eigene Lieblingsmusik kann mit ans Meer oder an den Pool mitgenommen werden, ohne sich Sorgen um Spritzer zu machen.

Die eigene Lieblingsmusik kann mit ans Meer oder an den Pool mitgenommen werden, ohne sich Sorgen um Spritzer zu machen. Ultra-tragbar: Der Mirtune C2 ist kompakt und leicht und damit ideal für Camping und Outdoor-Abenteuer.

Geladen wird der Mirtune C2 über einen USB-C-Port, und das binnen vier Stunden. Auch ein Mikrofon ist verbaut worden, um über das Gerät Telefonate führen zu können. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Lautsprecher selbst auch ein USB-C-Ladekabel, ein AUX-In-Kabel sowie ein Lanyard, um den Bluetooth-Speaker an Rucksäcken, Bäumen oder anderen Objekten befestigen und aufhängen zu können. Bei Amazon ist der Tronsmart Mirtune C2 ab sofort zum Preis von 29,99 Euro in schwarzer Farbe zu haben.

Tronsmart Mirtune C2 Bluetooth Lautsprecher mit Dual Treiber Starkem Bass 360°, IPX7... [ schöne Stimme] Der C2 ist mit einem 24W Vollfrequenz und einem Vibrator aus Aluminiumlegierung ausgestattet, um Ihnen einen kraftvollen und satten...

[ Ultraportabel Wasserdicht IPX7] Der Lautsprecher ist klein und mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet, das für einfache Portabilität mit einer...