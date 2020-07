tvOS 14 erlaubt individuelle Auswahl der Bildschirmschoner

Meinen Fernseher starte ich nur noch dann, wenn ich mein Apple TV starte. Und wenn ich dann mal ein paar Minuten mich um andere Dinge kümmere, aktiviert sich automatisch der Bildschirmschoner. Und an dieser Stelle muss ich sagen: Die Bildschirmschoner auf dem Apple TV sind einfach wunderschön anzusehen.

Aktuell bietet Apple diverse Aufnahmen an, die in den Kategorien Landschaft, Erde, Unterwasser und Stadtbild unterteilt sind. Falls euch zum Beispiel die Fly-Over-Aufnahmen von großen Städten besonders gut gefallen, könnt ihr in tvOS 14 ab sofort auswählen, dass nur Bildschirmschoner aus einer bestimmten Kategorie angezeigt werden.

Leider hat Apple mit tvOS 14 keine neuen Bildschirmschoner hinzugefügt. Die Auswahl ist aktuell nur in der Beta-Version von tvOS 14 möglich, im Herbst können dann alle Nutzer die individuellen Einstellungen vornehmen.