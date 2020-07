Trotz Fristverlängerung: Entwickler klagen über Probleme mit Apple-Login

Laut Apple ist die Möglichkeit, sich mit der eigenen Apple ID in Diensten anzumelden, “die schnellste und einfachste Möglichkeit, die auch mehr Vertraulichkeit bietet, sich bei Apps und Websites mit einer bereits vorhandenen Apple-ID anzumelden.” Seit einiger Zeit können Entwickler diese Option nutzen, um ihre Anwendungen mit einem Apple-Login auszustatten und es den Nutzern so zu vereinfachen, einen Account zu kreieren.

Eigentlich sollten Entwickler für den App Store ihre Anwendungen bis zum 30. April 2020 entsprechend aufrüsten, so dass bei Erstellung eines Nutzer-Accounts auch der Apple-Login unterstützt wird. Dazu gibt es entsprechende Richtlinien für den App Store, die dann nochmals bis zum 30. Juni 2020 verlängert worden sind. So berichtete unter anderem auch The Mac Observer.

Offenbar scheint es bei dieser Richtlinie noch einige Unstimmigkeiten zu geben, wie nun in einem Blogeintrag der Entwickler von AnyList, einer Einkaufs- und Rezepte-App, zu lesen ist. Die Entwickler berichten von fünf Problemen für Nutzer und ebenso vielen für Entwickler, die sie daran hindern, in Zukunft diese Möglichkeit des Logins über die Apple ID zu implementieren.

Auf Nutzerseite sei ein großes Problem – das aber für alle Dritt-Logins gelten würde – die Tatsache, dass sich ein User nicht mehr erinnern würde, welches Login-System er für die Anmeldung verwendet habe. War es Facebook? Die eigene E-Mail-Adresse? Oder doch der Apple-Login? Vergisst man dann sein Passwort, können die Entwickler in der Regel nicht selbst helfen, sondern müssen auf die Dritt-Dienste verweisen.

Großer Mehraufwand für Entwickler

Auch die Tatsache, dass viele Apple IDs eine iCloud-Mailadresse verwenden, die vielleicht kaum bis gar nicht verwendet wird, führt zu spezifischen Problemen. “Wenn wir versuchen, einen Kunden über seine iCloud-E-Mail-Adresse zu kontaktieren, kann es sein, dass er unsere Nachricht nie sieht”, so AnyList. “Leute baten also um Hilfe, wir antworteten, und sie kontaktierten uns später wieder, verärgert darüber, dass wir nie geantwortet hatten. Unsere Antwort ging an ihr iCloud-E-Mail-Konto, aber sie sahen es nicht, weil sie immer nur ihr Google Mail-Konto in der Google Mail-App checkten.” Wenn der Nutzer sich beim Apple-Login dann auch noch dafür entscheidet, die Mailadresse nicht anzeigen zu lassen, macht es die Support-Aufgabe für Entwickler nochmals schwerer, da die E-Mail-Adresse für den Account generiert wird und sich nur mit großer Mühe einem Nutzer zuordnen lässt.

Gerade eine App wie AnyList, die auch geteilte Einkaufslisten anbietet, steht so zudem vor weiteren Schwierigkeiten. “Mit der Option ‚Meine E-Mail ausblenden’ kennen Ehepartner oder Freunde deine E-Mail-Adresse privaterelay.appleid.com offensichtlich nicht. Wenn sie also deine E-Mail-Adresse eingeben, glauben unsere Systeme, dass du kein Konto hast”, berichten die Entwickler im Blog.

Und auch für die Entwickler selbst bedeutet eine Login-Möglichkeit über Apple einen erheblichen Mehraufwand. “Es reicht uns nicht aus, unserer iOS-App ‚Mit Apple anmelden‘ hinzuzufügen”, so das Team von AnyList. “Wir müssten es auch zu unserer Web-App, Mac-App und Android-App hinzufügen. Wenn wir uns also für die Unterstützung der Anmeldung bei Apple entscheiden, bedeutet dies, dass wir viel Zeit damit verbringen müssen, es überall zum Laufen zu bekommen, anstatt die Listen-, Rezept- und Essensplanungs-Funktionen unserer App zu verbessern.”

Bisher gibt es für Entwickler keinen Zwang, “Mit Apple anmelden” in die eigene App zu integrieren. Wenn jedoch Dritt-Logins, beispielsweise über einen Facebook- oder Twitter-Account angeboten werden, muss auch Apples Login-Option angeboten werden. Weitere Infos zu diesem Thema gibt es auch auf der Website von Apple.

(Fotos: Apple, 9to5Mac)