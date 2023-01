Twelve South Curve Flex: Ergonomischer Aluminium-Ständer für das MacBook ausprobiert

Während ich im Büro an einem schönen LG 34″ UltraWide-Monitor mit 5K-Auflösung arbeite, nutze ich Zuhause im Home Office einfach mein 14″ MacBook Pro. Und wenn das MacBook einfach nur auf dem Schreibtisch steht, ist das nicht wirklich ergonomisch und bei längeren Arbeitszeiten wünscht man sich doch ein höhergestelltes Display, um den Nacken zu entlasten.

Und hier kommt der Twelve South Curve Flex (Amazon-Link) ins Spiel. Hier handelt es sich um einen höhen- und winkelverstellbaren Aluminium-Laptop und MacBook-Ständer. Dieser kann Laptops und MacBooks zwischen 10 und 17 Zoll Displaygröße aufstellen. Gut: Der Ständer ist flexibel und kann euer MacBook in eurem favorisierten Winkel und entsprechender Höhe justieren. Maximal ist eine Höhe von 28 Zentimeter möglich, dazwischen könnt ihr jede Höhe flexibel einstellen. Die Scharniere halten Laptops bis zu 3,18 Kilogramm fix in der Position. Und sollten die Scharniere euren Laptop nicht in Postion halten, könnt ihr die Stellschraube nachziehen und so wieder für Halt sorgen. Das sollte aber eher selten vorkommen.

+

Gefertigt ist der Ständer aus Aluminium, entweder mit einer weißen oder schwarzen Legierung. An den Auflageflächen ist alles mit Gummi überzogen, damit das MacBook sicher sitzt und keine Kratzer entstehen. Die Basis ist super solide und wiegt 794 Gramm. Da der Curve Flex flach zusammengeklappt werden kann, lässt er sich zudem gut transportieren – und das geht mit dem mitgelieferten Neopren-Etui sehr gut. In der Innentasche liegt zudem ein kleiner Inbus bei, mit dem man die Schrauben der Scharniere nachziehen kann.

Der Winkel kann dabei zwischen 0 und 45 Grad eingestellt werden. Wer die Tastatur des MacBooks nutzen möchte, wählt eine sehr geringe Höhe. Hier muss man aber aufpassen, dass das MacBook nicht herunterrutscht, da bei einem sehr flachen Winkel die vorderen Haltegriffe nicht greifen. Einen ganz flachen Winkel kann man so nicht nutzen, hier muss man den Ständer samt MacBook schräger einstellen. Praktischer ist das ganze aber, wenn man eine externe Tastatur und Maus nutzt, da man dann das MacBook für eine ergonomischere Postion höher aufstellen kann. Und in dieser Position greifen die kleinen Haltearme vorne perfekt. Gleichzeitig positioniert man die Webcam höher und kann sich bei Video-Calls besser präsentieren.

Die Verarbeitung ist top, die Einstellmöglichkeiten gut. Die Transporttasche erlaubt das einfache Mitnehmen, wer zum Beispiel viel unterwegs ist, kann so im Hotel-Schreibtisch für ein angenehmeres Arbeiten sorgen. Verfügbar ist der Twelve South Curve Flex in den Farben Weiß und Schwarz und kostet je 89,99 Euro.