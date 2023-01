Tap Tap Dash mit 1.500 neuen Leveln, insgesamt nun 7.500 Level

Ihr sucht ein Spiel, das so gut wie nicht enden kann? Dann schaut euch Tap Tap Dash (App Store-Link) an. Damals konnte ich von dem Spielprinzip nicht genug bekommen und wer jetzt einsteigt, kann mehr als 7.500 Level bestreiten. Kurz vor der Jahreswende wurden noch einmal eben 1.500 Level hinzugefügt.

Version 1.10.0 fügt in den Welten C, D und E jeweils 500 Level hinzu. Bestandskunden und Kundinnen, die alle Level absolviert haben, können jetzt wieder ihr Können beweisen. Als Neukunde gibt es einen fast schier unendlichen Level-Katalog.

Was genau muss man in Tap Tap Dash machen? An jeder Ecke und an jedem Absprung befindet sich ein grüner Pfeil, der entweder für einen Richtungswechsel oder einen Sprung genutzt wird. Eure Aufgabe ist es lediglich, im passenden Moment auf den Bildschirm zu tippen, was sich mit fortlaufender Dauer des Spiels aber als große Herausforderung erweist.

Dann nämlich folgen durchaus mal mehrere Sprünge oder fünf bis zehn Richtungswechsel direkt aufeinander. Manchmal gibt es in Tap Tap Dash auch knifflige Rhythmuswechsel, die ich als besonders fies ansehe. Eines ist dagegen immer gleich: Tippt man falsch und das Tier fällt nach unten, muss das Level neu gestartet werden – Speicherpunkte gibt es nicht. Besonders ärgerlich ist es, wenn man beim letzten Pfeil einen Fehler macht.

Tap Tap Dash könnt ihr per In-App-Kauf werbefrei machen, auch könnt ihr gegen Bezahlung ein Level überspringen. Wenn euch das einfache, aber dennoch anspruchsvolle Gameplay überzeugt, könnt ihr jetzt mehr als 7.500 Level in Angriff nehmen. Der Download ist kostenfrei, 48,7 MB groß und auf iPhone und iPad verfügbar.