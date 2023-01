Apple-App für klassische Musik: Trotz Ankündigung kein Release im Jahr 2022

Apple hatte im August 2021 den Musikdienst Primephonic, der sich auf klassische Musik spezialisiert hat, übernommen. Zu diesem Zeitpunkt gab Apple an, eine eigene Klassik-Musik-App im Jahr 2022 veröffentlichen zu wollen. Mit dem Jahreswechsel kann man nun festhalten: Aus diesen Plänen ist offenbar nichts geworden.

In einer Pressemitteilung aus Apples Newsroom aus dem Jahr 2021 heißt es: „Apple Music plant im nächsten Jahr eine eigene App für klassische Musik auf den Markt zu bringen, die die von den Fans geschätzte Benutzeroberfläche von Primephonic mit zusätzlichen Funktionen kombiniert“. Seit diesem Zeitpunkt hat sich der Konzern aus Cupertino nicht mehr öffentlich zu den Plänen geäußert, und es ist unklar, ob und wann eine solche App an den Start gehen wird.

Nach der Übernahme Primephonic durch Apple schloss der Musikdienst seine Türen. Abonnenten und Abonnentinnen erhielten als Entschädigung einen kostenlosen sechsmonatigen Zugang zu Apple Music. Bei einer Veröffentlichung von Apples Klassik-App würde diese einen Ersatz für Primephonic darstellen und Usern das Streaming von Werken klassischer Komponisten ermöglichen. Aktuell gibt es mit Services wie Idagio (App Store-Link) bereits Anbieter, die sich auf das Streaming von klassischer Musik konzentrieren.

Laut MacRumors gab es in der Vergangenheit bereits erste Hinweise auf eine Klassik-App von Apple, und zwar in der Betaversion der Apple Music-App für Android. Weitere Referenzen wurden in einer XML-Datei auf den Apple-Servern gefunden. Apple plant, bekannte Features von Primephonic zu erweitern. In der Pressemitteilung hieß es seinerzeit:

„Durch das Hinzufügen von Primephonic erhalten Apple Music-Abonnent:innen ein deutlich verbessertes Erlebnis klassischer Musik, beginnend mit Primephonic-Playlists und exklusiven Audioinhalten. In den kommenden Monaten erhalten Fans von Apple Music Klassik ein ganz spezielles Erlebnis mit den besten Funktionen von Primephonic, darunter bessere Browsing- und Suchfunktionen nach Komponisten und Repertoire, detaillierte Anzeigen von Metadaten klassischer Musik sowie neue Funktionen und weitere Vorteile.“

Gegenwärtig ist es noch unklar, ob Apple eine Klassik-App in diesem Jahr veröffentlichen wird, oder ob die Pläne wohlmöglich eingestellt worden sind. Könntet ihr euch für einen speziellen Klassik-Musik-Dienst von Apple begeistern?