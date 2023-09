Twelve South Curve SE: Preiswerter MacBook-Ständer vorgestellt

Mit dem Twelve South Curve hat der kalifornische Anbieter für hochwertiges Zubehör schon einen Laptopständer im Sortiment. Mit dem neuen Twelve South Curve SE (Amazon-Link) gesellt sich jetzt eine preisgünstige Alternative dazu. Optisch entspricht der Neuzugang dem Aussehen des ursprünglichen Curve und des höhenverstellbaren Curve Flex, ist aber – anders als seine Vorgängermodelle – in einem schlichten silbernen Aluminium gehalten.

Der Curve SE kann ein MacBook oder Laptop in einer ergonomischen Höhe von 16,5 Zentimeter über dem Schreibtisch anheben und verringert so das Bücken oder Anspannen beim Betrachten des Bildschirms. Kombiniert mit einer Tastatur und Maus in Standardgröße entsteht ein komfortables Setup für jeden Schreibtisch. Ausgerichtet auf die gleiche Höhe wie der Curve SE wird auch mit einem oder zwei zusätzlichen Monitoren eine nahtlose Multi-Screen-Konfiguration ermöglicht.

Bei der preiswerten Variante kommt lediglich ein schlichtes Aluminiumdesign zum Einsatz, während die Premium-Modelle in Weiß und Schwarz erhältlich sind. Der Ständer bietet einen stabile Halt und wiegt selbst weniger als 1 Kilogramm. Curve SE besteht aus drei Teilen, die vor dem Gebrauch selbst zusammengesteckt werden müssen. Werkzeug wird dafür nicht benötigt. Der Winkel und die Höhe können nur bei den Premium-Modellen eingestellt werden, beim SE ist dieser fix vorgegeben.

Der Twelve South Curve SE ist ab sofort in Silber zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 54,99 Euro im EU-Online-Shop von Twelve South erhältlich, bei Amazon lässt sich der SE schon jetzt für nur 45,99 Euro bestellen.