Ulysses: Text-Editor in neuer Version ist bereit für iOS 15

Die Textverarbeitungs-App Ulysses (App Store-Link) ist auch in unserer Redaktion keine Unbekannte. Das umfangreich ausgestattete Programm für iOS, iPadOS und macOS richtet sich vor allem an anspruchsvolle Autoren und wurde in der Vergangenheit bereits mit dem renommierten Apple Design Award ausgezeichnet.

Ein markdownbasierter Editor in Ulysses bietet umfangreiche Bearbeitungsoptionen. Zudem gibt es einen Sync für alle Geräte, eine Bibliothek zur Verwaltung aller Texte, eine integrierte Grammatik- und Stilprüfung sowie mehrere Features speziell für Blogger.

Mit dem gestrigen Release von iOS 15 bzw. iPadOS 15 hat das Entwicklerteam von Ulysses auch gleichzeitig ein frisches Update für den Text-Editor bereitgestellt und im App Store hochgeladen. Ulysses steht nun in Version 24 zum Download bereit, der für alle Nutzer und Nutzerinnen der Anwendung kostenlos getätigt werden kann.

Version 24 auch mit einigen optischen Anpassungen

Die Macher haben an verschiedenen Stellen in der App-Oberfläche Aktualisierungen durchgeführt, damit sich Ulysses gut in iOS 15 und iPadOS 15 einpasst. Beispielsweise öffnet sich auf dem iPad nun der Export stets in einem neuen zentrierten Fenster. Über das Multitasking-Menü können User auswählen, wie sie mit dem Exportfenster arbeiten wollen.

Außerdem wurde Ulysses an die Möglichkeit angepasst, zwischen verschiedenen Fenstern derselben App über das neue „Board“ zu wechseln. Das Arbeiten am iPad wird darüber hinaus bequemer, weil das Feedback beim Navigieren mit einer externen Tastatur stark verbessert wurde. Außerdem können für native Ulysses-Dateien jetzt auch Vorschauen angezeigt werden, beispielsweise in der Dateien- und der Nachrichten-App.

Ulysses lässt sich in Version 24 kostenlos herunterladen, die Finanzierung erfolgt über ein Abonnement. Letzteres lässt sich für 5,99 Euro/Monat bzw. 49,99 Euro/Jahr für alle Geräte buchen, auch eine kostenlose Testperiode ist darin zum Ausprobieren enthalten. Studenten können Ulysses zum ermäßigten Preis von 11,99 Euro sechs Monate lang nutzen, der Rabatt lässt sich in der App beantragen und erfordert einen gültigen Nachweis.