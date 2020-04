Undead Horde: Rollen- und Kampfspiel kostet nur noch 3,49 Euro

Ihr seid kein Kunde bei Apple Arcade, habt aber dennoch keine Lust auf Werbung und In-App-Käufe? Dann werft einen Blick auf das nun reduziert Undead Horde (App Store-Link) von 10tons. Das sonst 6,99 Euro teure Spiel kostet nur noch 3,49 Euro, ist erstmals im Oktober 2019 erschienen und benötigt rund 300 MB freien Speicher.

Als Protagonist Orcen, einem Nekromant, hat man in zahlreichen Missionen Gebiete zu erkunden, Feinde zu töten und diese durch Beschwörungs-Maßnahmen wieder zum Leben zu erwecken, damit sie fortan ihrem Gebieter gehorchen. Im Verlauf der Missionen bekommt man so eine stattliche Summe an Untergebenen zur Seite gestellt, die sich, befehligt vom Ober-Nekromanten, in jegliches Kampf-Getümmel stürzen.

Bevor es aber soweit ist, durchläuft man als neuer Spieler erst einmal ein kleines Tutorial und lernt so die wichtigsten Elemente der Steuerung kennen. Gleich die erste Mission erfordert einiges an strategischen Maßnahmen – die Untoten einfach so in die Schlacht ziehen zu lassen, funktioniert in diesem Spiel nicht. Stetiges Wiederbeleben von toten Kriegern und taktisch kluges Vorgehen, ebenso wie Besuche an Kraftstationen für weitere Energie und das Einsammeln von neuen Waffen und Belohnungen gehören zum Alltag des Protagonisten Orcen dazu.

Werft noch einen Blick in den Trailer und entscheidet dann, ob Undead Horde etwas für euch ist.