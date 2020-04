Heroes and Merchants: Fantasy-Crafting-Spiel mit handgezeichneter Grafik

Wir berichten immer wieder gerne über kleine und unabhängige Entwickler, die mit ihren tollen Projekten den App Store beleben. Oftmals können diese nicht auf ein großes Team von Marketing- und Vertriebsmitarbeitern zurückgreifen und haben nur begrenzte Mittel zur Verfügung. In diesen Tagen erreichte uns eine E-Mail des Entwicklers Daniel Krautwurst, der App Store-Nutzern schon durch seine eigenen Spiele, darunter Coloristic 2, bekannt sein dürfte. Daniel legte uns ans Herz, doch einmal in das Spiel Heroes and Merchants (App Store-Link) hinein zu schauen, das er für sehr interessant und erwähnenswert hielt.

Mit diesem Artikel kommen wir seiner Empfehlung daher gerne nach. Heroes and Merchants ist ein kostenloser Download für iPhones und iPads, der ab iOS 9.0 oder neuer getätigt werden kann. Zudem wird mindestens 551 MB an freiem Speicher zur Installation benötigt. Entgegen der Beschreibung im App Store gibt es außerdem eine deutsche Lokalisierung für das Spiel.

„Erlebe ein Fantasy-Crafting-Spiel mit handgezeichneten Grafiken und vielen Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Spielern“, heißt es vom deutschen Entwickler Oliver Bohnes aus Wetzlar. Heroes and Merchants wurde Ende 2018 für iOS und Android veröffentlicht und ist grundsätzlich ein Free-to-play-Titel, bei dem kleine Extras im Spiel durch das freiwillige Ansehen von Werbevideos freigeschaltet werden. In-App-Käufe, Abonnements oder ständig eingeblendete Werbung sucht man erfreulicherweise vergeblich. Auf der Website des Machers heißt es bezüglich des Gameplays:

„Heroes and Merchants ist ein Fantasy-Crafting-MMOG im Stil der alten Browser Games, kombiniert mit modernen interaktiven Inhalten. Du musst Helden steuern, um Ressourcen und Handwerker zu bewirtschaften, die mächtige Ausrüstung herstellen. In Echtzeit-Duellen steuerst du ein Team von 3 Helden gegen andere Spieler und nimmst an Wettbewerben teil, um die wertvollsten Gegenstände herzustellen. Beginne Abenteuer in 3D-Dungeons und kämpfe gegen Monster. Spieler können sich in Gilden zusammenschließen, epische Raid-Bosse bekämpfen, gemeinsam Gildenaufgaben erledigen und mit ihren Kameraden Ressourcen und mächtige Gegenstände tauschen.“

Die Grafiken von Heroes and Merchants wurden von der Frau des Entwicklers handgezeichnet, zudem gibt es eine wachsende Spieler-Community, der man im globalen In-Game-Chat begegnen und sich austauschen kann. Auch der Entwickler und seine Frau tummeln sich dort gerne und stehen für Feedback zur Verfügung. Um sich in den anfangs komplex wirkenden Umgebungen zurecht zu finden, gibt es ein ausführliches Tutorial, das den Spieler bei den ersten Schritten in Heroes und Merchants begleitet. Wenn ihr noch weitere Eindrücke in audio-visueller Form benötigt, hilft euch der YouTube-Trailer zum Spiel, den wir unter dem Artikel eingebunden haben.