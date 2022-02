Unterhaltsames Physik-Spiel „Frantic Fall“ kostet nur noch 99 Cent

Anfang Januar erschienen, könnt ihr das Physik-Puzzle Frantic Fall (App Store-Link) schon jetzt günstiger kaufen. Statt 1,99 Euro werden für das 20 MB große Game nur noch 99 Cent fällig. Hier gilt es zu wissen: Frantic Fall ist einfach gestaltet, verzichtet auf 3D-Effekte und macht dennoch Spaß.

Eure Aufgabe ist es mit Hilfe der Physik und jeder Menge Geschick einen kleinen Ball in einen Eimer zu befördern. Dazu kann man die verschiedenen Objekte mit einem Fingertipp auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms in die jeweilige Richtung drehen. Und da nicht immer alles beim ersten Versuch so abläuft, wie man sich das vorgestellt hat, gilt es Feineinstellungen zu machen, um das Level erfolgreich beenden zu können. Gut: Nach einem Fehlversuch geht es sofort weiter, es gibt keine Menüs, Unterbrechungen oder Werbung.

Falls euch das Spielprinzip anspricht, könnt ihr für 99 Cent direkt 95 Level in Angriff nehmen. Werbebanner und In-App-Käufe gibt es nicht, es handelt sich um ein klassisches Premium-Spiel. Einen kleinen Trailer findet ihr folgend.