Vectronom: ARTE verschenkt psychedelisches 3D-Puzzle

Im Oktober 2019 ist Vectronom (App Store-Link) im App Store erschienen, heute könnt ihr den Download kostenlos tätigen. Bisher hat ARTE einen Preis von 3,49 Euro veranschlagt. Das Spiel ist 179,1 MB groß und mit iPhone, iPad und Apple TV kompatibel.

Ihr bewegt in der Einzelspieler-Kampagne den eigenen Quader, mit dem ihr euch durch die immer schwieriger werdenden Level navigieren müsst, mit Hilfe von Wisch- oder Tipp-Gesten. Untermalt wird jedes Level mit pumpenden Beats und knallbunten Farben, wartet aber auch mit immer schwereren Herausforderungen auf. In jedem Level wird der Fortschritt sowie auch die Genauigkeit des Rhythmus in Prozent bewertet. In einem Mehrspielermodus können zudem bis zu vier Spieler und Spielerinnen über externe Bluetooth-Controller mit nur einem Gerät gemeinsam knifflige 3D-Puzzles lösen.

Entstanden ist Vectronom aus einer Zusammenarbeit der Indie-Entwickler von Ludopium und dem Team von ARTE. Letztere agierten bei dieser Entwicklung als Koproduzenten und Publisher. Offenbar mit einigem Erfolg: Unter anderem wurde das Spiel auf der Gamescom 2018 als „Bestes Spiel“ in der Indie Arena Booth ausgezeichnet. Wenn ihr euch für bunte Farben, treibende Beats und herausfordernde Puzzle-Level begeistern könnt, solltet ihr daher einen genaueren Blick auf dieses neue Premium-Spiel werfen.