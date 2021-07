iPhone 13: Neue Generation könnte Schnellladen mit 25W unterstützen

Mit der iPhone 12-Generation sorgte Apple für einen großen Aufschrei in der Smartphone-Welt. Erstmals werden die aktuellen Modelle nur inklusive eines USB-C-auf-Lightning-Kabels ausgeliefert, ein Netzteil liegt nicht mehr bei. Laut Apple geschieht dies aus Umweltschutz-Gründen, um so weiteren Müll zu vermeiden: Schließlich habe so gut wie jede Person, die Apple-Geräte verwendet, bestimmt schon ein Netzteil zuhause. Nach der großen Empörung und Spott von Seiten der Konkurrenz verschwanden aber auch aus deren Verpackungen die Ladegeräte.

Mittlerweile sind kompatible Ladegeräte für iPhones und Co., die mit 18 bis 20 Watt Leistung aufladen, schon zu kleinen Preisen erhältlich. Leider unterstützt die aktuelle iPhone 12-Generation noch immer nur Fast Charging mit maximal 20W. Andere Hersteller von Android-Flaggschiff-Modellen bieten für ihre Smartphones, wie etwa das Samsung Galaxy S21, bereits 25W.

Ein neues Gerücht aus China befeuert nun die Option, dass die kommende iPhone 13-Generation statt mit 20W nun auch Fast Charging mit bis zu 25W unterstützen könnte. Man bezieht sich dabei auf Quellen aus Apples Lieferkette.

25W-Schnellladen würde neues Apple-Netzteil benötigen

Sollte Apple diese Strategie verfolgen, wird für das schnellstmögliche Aufladen mit 25W auch ein neues Netzteil notwendig sein, sofern man nicht bereits ein kompatibles zuhause hat. Aktuell wird im Apple Online Shop der USB-C-Power Adapter mit 20W für 25 Euro angeboten. Mit dem Release eines 25W-kompatiblen iPhone 13 dürfte Apple dann auch ein neues Netzteil anbieten.

Eine große Zeitersparnis beim Aufladen mit 25W statt 20W ist allerdings nicht zu erwarten. In Kombination mit einem größeren verbauten Akku und einem optimierten 120Hz-Display mit LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide)-Technologie samt Always-On-Option ist aber von einer längeren Akkulaufzeit beim iPhone 13 auszugehen. So kann es sein, dass das Gerät schlussendlich auch aus diesen Gründen weniger häufig ans Ladegerät angeschlossen werden muss.