Vegan & Smart: Apple Watch-Armbänder aus Apfel, Ananas & Kaktus im Test

Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Armband für die Apple Watch seid, schaut mal bei Vegan & Smart vorbei. Die Kollegen aus Stadtbergen haben sich auf Armbänder aus Öko-Materialien spezialisiert. Ich habe zwei Armbänder vorliegend und ausprobiert.

Zum Hintergrund: Vegan & Smart stellt die Armbänder aus Apfel, Ananas oder Kaktus her. Apple Skin wird aus Schalen- und Kernabfällen der Apfelindustrie hergestellt, Piñatex ist ein natürliches, nicht gewebtes Material aus Ananasblattfasern und bei Desserto handelt es sich um eine hochgradig nachhaltige vegane Lederalternative auf pflanzlicher Basis des Nopal-Kaktus. Auf den verlinkten Seiten könnt ihr noch mehr Details zu den Verfahren abrufen.

Und der erste Eindruck war richtig gut: Wenn man nicht weiß, dass hier kein Leder zum Einsatz kommt, könnte man die Armbänder sehr schnell verwechseln. Die Bänder werden in Handarbeit in Deutschland hergestellt und die Verarbeitung ist wirklich top. Das Material (ich habe Apfel-Bänder) fühlt sich sehr gut an, riecht nicht und ist nicht ganz so steif wie echtes Leder.

Am Handgelenk angebracht, macht das Band samt Watch einen schönen Eindruck. Aber auch hier muss man das Band „eintragen“, damit es noch geschmeidiger wird und sich besser ums Handgelenk schmiegt. Optisch finde ich das Armband klasse, zudem kann man bei der Bestellung auswählen, in welcher Farbe die Adapter oder Schließe angebracht sein sollen. Hier kann man frei wählen, ich habe mich für blaue Adapter entschieden, da ich eine blaue Watch im Einsatz habe. Ihr könnt das ganze auch auf der Webseite testen, hier könnt ihr eure Watch wählen und dann die Bänder virtuell anlegen.

Für die 38/40mm Watch haben die Bänder eine Länge von 114 und 72 Millimeter, die Bänder für die 42/44mm Watch sind 114 und 82 Millimeter lang. Falls ihr Sonderlängen benötigt, könnt ihr dieses bei den Herstellern ohne Zusatzkosten anfragen.

Insgesamt gefallen mir die Apple Watch Armbänder von Vegan & Smart richtig gut. Sie sind eine super Alternative zu Leder, außerdem gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Farben und Typen. Hier sollte wirklich jeder ein Lieblingsband finden. Weitere Eindrücke gibt es auch auf dem Instagram-Konto @veganandsmart.