Facebook: iOS 14.5-Nutzer werden angehalten, Tracking zu aktivieren

Apple und Facebook sind derzeit nicht die besten Freunde: Mit der Veröffentlichung der neuen iOS-/iPadOS-Version 14.5 hat Apple auch die App Tracking Transparency (ATT)-Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, personalisiertes Tracking von Apps auszuschalten. Da Facebook mit genau dieser Methode aber viel Geld verdient, ist man im Hause Zuckerberg natürlich nicht gerade erfreut über diesen Schritt. Mit einer merkwürdigen Nachricht an iOS 14.5-Nutzer macht der Facebook-Konzern nun auf sich aufmerksam.

Wie unter anderem die Kollegen von The Verge berichten, benachrichtigen die Facebook- und Instagram-Apps User, die iOS 14.5 verwenden, über ein PopUp mit möglichen Konsequenzen. Bei The Verge heißt es dazu:

„Facebook setzt seine Kampagne gegen Apples iOS 14 Datenschutz-Updates fort und fügt einen Hinweis innerhalb seiner iOS-App hinzu, der den Nutzern mitteilt, dass die Informationen, die es von anderen Apps und Websites sammelt, ‚helfen können, Facebook kostenlos zu halten‘. Eine ähnliche Nachricht war in der iOS-App von Instagram zu sehen.“

Instagram gehört seit einiger Zeit zum Facebook-Konzern, daher ist es nicht verwunderlich, dass auch hier entsprechende Einblendungen für iOS 14.5-Nutzer auftauchen. Laut eines Blogeintrags von Facebooks Vizepräsidenten für Anzeigen und Geschäftsprodukte, Dan Levy, würde man diese Einblendungen in den Apps als „Aufklärungshinweise“, die „mehr Details darüber liefern, wie wir Daten für personalisierte Anzeigen verwenden“, sehen. Der „Aufklärungshinweis“ von Facebook und Instagram liest sich wie folgt:

„Bei dieser Version von iOS müssen wir um die Erlaubnis bitten, einige Daten von diesen Geräten zu verfolgen, um Ihre Werbung zu verbessern. Erfahren Sie, wie wir die Verwendung dieser Informationen einschränken, wenn Sie diese Geräteeinstellung nicht aktivieren. Wir verwenden Informationen über Ihre Aktivitäten, die wir von anderen Apps und Websites erhalten haben, um: Ihnen personalisiertere Anzeigen zu zeigen, Facebook kostenlos zu halten [und] Unternehmen zu unterstützen, die auf Anzeigen angewiesen sind, um ihre Kunden zu erreichen.“

Insbesondere der Hinweis auf die bedrohte Kostenfreiheit von Facebook und Instagram sorgt allerorten für erhobene Augenbrauen und Kopfschütteln. In der Vergangenheit hatte der Facebook-Konzern immer wieder betont, dass die beiden sozialen Netzwerke „kostenlos sind und kostenlos bleiben“ werden. Im Jahr 2019 hatte Facebook diesen Slogan jedoch stillschweigend von der eigenen Website entfernt, und Facebook-CEO Mark Zuckerberg hatte während einer Kongress-Anhörung im Jahr 2018 eine kostenpflichtige Variante nicht ausgeschlossen. „Es wird immer eine Version von Facebook geben, die kostenlos ist“, so seine damalige Aussage. Mit einer nicht gerade subtilen Androhung von Kosten für Nutzer von iOS 14.5 schneidet sich der Facebook-Konzern letztendlich nur ins eigene Fleisch – Mark Zuckerberg und Co. müssen wirklich verzweifelt sein.