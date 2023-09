Venice Bridges: Aufwändig gestaltetes Puzzlespiel mit Venedig-Theme

Gestern ist im App Store das 3D-Puzzle Venice Bridges (App-Store-Link) erschienen, das euch in ein von Aliens zerstörtes Venedig führt, das es vor der Invasion zu retten gilt. Das Spiel überzeugt durch kniffelige Puzzle und einen stimmigen Soundtrack. An der Steuerung dürfte aber gerne nachgebessert werden.

Venice Bridges eröffnet mit einem ironisch-trashigen Cartoon, der die Invasion der außerirdischen Plague Doctors in Venedig zeigt. Nachdem die Stadt in ihre Einzelteile zerfallen ist, und ihre Überreste im Meer um einen Vulkan herum schwimmen, kommt ihr zum Einsatz. Als junger Mensch aus der Stadt müsst ihr pro Level alle versteckten Glocken und im Idealfall auch einen weiteren Schatz sammeln und finden und dabei nicht einem der Plague Doctors in die Arme laufen.

Im Spiel gilt es Knöpfe zu drücken, die dann Aktionen auslösen, wie etwa die im Wasser versunkenen Brücken zu reparieren. Eure „Waffe“ sind Tomaten, die ihr werfen könnt, um die Knöpfe zu treffen oder aber die Plague Doctors abzulenken und an eine bestimmte Stelle zu locken. Sobald ihr den Plague Doctor ausgeschaltet habt, ist das Level vorbei – ihr solltet also bestenfalls zuerst alle Glocken sammeln, bevor ihr euch an den Gegner macht. Denn dann erreicht ihr eine höhere Punktzahl.

Die Grafik des Spiels ist zum Teil sehr detailliert, auch wenn sie eher cartoonartig wirkt. Die unterschiedlichen Level sind aufwändig gestaltet, sodass es viel zu sehen gibt. Die Rätsel selbst können recht knifflig sein, was dafür sorgen dürfte, dass ihr eine ganze Weile Freude an dem Spiel haben könnt. Soundtrack und Soundeffekte passen gut zur Spielwelt und lassen euch in diese eintauchen.

Abzug gibt es von mir allerdings für die Steuerung des Spiels. Mir ist es nicht nur einmal passiert, dass sich mein iPhone (13 mini) beim Versuch, die Spielebene zu drehen, aufgehängt hat. Auch das Fortbewegen ist aus meiner Sicht umständlich, da ich immer einen Punkt in der Ferne antippen muss, zu dem sich die Figur dann bewegt. Ein freies Steuern ist nicht möglich. Auch ist nicht immer ersichtlich, welche Hürden die Figur nehmen kann und welche nicht.

Leider gibt es keine Testversion; so könnt ihr vorab nicht ausprobieren, ob es euch in Sachen Steuerung auch so geht wie mir.

Für 5,99 Euro im App Store laden

Vencie Bridges könnt ihr für einmalig 5,99 Euro im App Store herunterladen. Die Spielsprache ist Englisch. Mit 1,3 GB Spielgröße frisst das Spiel zudem nicht wenig Speicherplatz. Um Venice Bridges spielen zu können, braucht ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 11 laufen. Optimiert ist das Spiel allerdings für iOS/iPadOS 16. Alternativ könnt ihr Venice Bridges auch auf Macs mit M1-Chip spielen.