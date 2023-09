Lyd: Sonos-Remote für die Apple Watch jetzt noch schicker

Die Apps, die ich regelmäßig neben den Standard-Anwendungen von Apple auf meiner Apple Watch nutze, lassen sich an einer Hand abzählen. Fantastical kommt als Kalender-Alternative zum Einsatz, darüber hinaus nutze ich eine Komplikation für mein Nuki Smart Lock ein und steuere meine Sonos-Lautsprecher mit Lyd.

Lyd – Watch Remote for Sonos (App Store-Link) so der vollständige Name der App, kann für 2,99 Euro aus dem App Store geladen werden und verdient sich aktuell eine erneut Erwähnung. Mit dem Update auf Version 3.1 ist die Anwendung auf der Apple Watch nämlich noch etwas schicker geworden.

Lyd verwendet Cover als Hintergrundbild

Der Entwickler Alexander Heinrich nutzt die neuen Möglichkeiten von watchOS 10 aus und blendet beispielsweise das Cover des aktuellen Titels als verschwommenes Hintergrundbild ein. Außerdem wurden die Schaltflächen optisch angepasst und neue Komplikationen bereitgestellt.

Ebenso unterstützt Lyd jetzt den neuen smarten Stapel, an den ich mich ehrlicherweise noch etwas gewöhnen muss. Aktiviert wird die neue Widget-Übersicht, in dem man auf dem Homescreen nach oben wischt oder die digitale Krone nach oben dreht.

Falls ihr Sonos-Lautsprecher nutzt und eine Apple Watch am Handgelenk tragt. dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, Lyd nicht zu installieren. Neben der Wiedergabe-Steuerung und der Auswahl von Sonos-Favoriten bietet die App unter anderem Siri-Kurzbefehle oder auch Sprachnachrichten von der Watch auf ausgewählte Lautsprecher.