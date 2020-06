Video-Stunde: Alles rund um Apples Keynote am Montag

Ihr habt die Keynote am gestrigen Abend nicht verfolgt, habt aber jetzt die Gelegenheit für ein paar ruhige Minuten? Dann wollen wir euch in diesem Artikel eine ganze Ladung an Videos präsentieren, mit denen ihr euch auf den neuesten Stand der Dinge bringen könnt. Los geht es natürlich mit der Präsentation selbst, die ihr noch einmal in voller Länge ansehen könnt – immerhin fast zwei Stunden.

Falls euch 1:48:52 Minuten zu lang sind, was durchaus verständlich ist, ist das aber auch kein großes Problem. Die Kollegen von MacRumors haben einen Zusammenschnitt erstellt, der in nur 13:21 Minuten alle Ankündigungen von Apple zusammenfasst.

Die ersten Eindrücke der neuen Betriebssysteme

Falls ihr dagegen wissen wollt, wie sich die neuen Betriebssysteme in der Praxis schlagen, werft ihr einen Blick auf die folgenden Videos. Immerhin hat Apple bereits erste Beta-Versionen an registrierte Entwickler verteilt, bevor dann im Juli der öffentliche Beta-Test startet. Klar sein sollte allerdings: Es handelt sich um die erste Test-Version. So gibt es beispielsweise noch keine Drittanbieter-Apps, die die neuen Widgets anbieten. Das wird sich bis zum Start im Herbst aber ganz sicher noch ändern.