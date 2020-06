iOS 14: Anrufe werden nur noch als Benachrichtigung angezeigt

Bisher war es so: Wenn jemand anruft und das iPhone klingelt, wird der komplette Bildschirm verdeckt und ihr könnt entweder sehen, wer anruft oder seht einfach nur eine unbekannte Nummer. Wer zuvor in einem Spiel unterwegs war oder in Safari gesurft hat, wurde abrupt unterbrochen.

Mit iOS 14 wird sich das endlich ändern. Kommt ein Anruf rein, gibt es eine Benachrichtigung am oberen Displayrand. Mit einem Wisch nach oben könnt ihr den Anruf schnell abweisen, möchte man ihn annehmen, wischt man die Benachrichtigung einfach nach unten oder klickt auf den grünen Hörer.

Gut: Das ganze funktioniert auch mit FaceTime und anderen VoIP-Anrufen, zum Beispiel mit Skype. Das kompakte Design lenkt nicht mehr von der eigentlichen Arbeit ab.