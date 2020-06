Vivid Money: Neue Banking- und Finanzplattform für iOS gestartet

Der App Store ist prall gefüllt mit zahlreichen Online-Banking- und Finanz-Apps, die bei der Verwaltung der eigenen Konten und Ausgaben behilflich sein wollen. Mit Vivid Money (App Store-Link) gesellt sich seit kurzem nun eine weitere Anwendung dieses Genres im deutschen App Store hinzu. Mit dem 8. Juni 2020 wurde der Start der Plattform in Deutschland realisiert.

Der Download von Vivid Money im App Store ist kostenlos und kann auf das iPhone erfolgen. Für die Einrichtung auf dem Apple-Smartphone ist außerdem iOS 12.0 oder neuer sowie etwa 208 MB an freiem Speicherplatz notwendig. Alle Inhalte der App können in deutscher Sprache genutzt werden.

Vivid Money arbeitet mit der solarisBank AG als Partner zusammen, um die eigenen Dienste zu realisieren. In der App lässt sich ein Girokonto eröffnen, die persönlichen Finanzen verwalten, Geld sparen und das Konto für Trading und Investments einsetzen. “Intelligentes Bankkonto und Online-Börse in nur einer App”, heißt es von den Entwicklern im App Store. “Eröffnen Sie jetzt ein Girokonto, und erhalten Sie dazu kostenlos eine hochwertige Bankkarte aus Metall mit 3 Monaten Premium-Abo inklusive.”

Einlagen sind bis 100.000 Euro abgesichert

Das Besondere an Vivid Money: Der Finanzdienstleister bietet bis zu 10 Prozent Cashback auf Einkäufe bzw. Abbuchungen, die mit dem Girokonto erfolgen. So gibt es bis zu 10 Prozent Cashback bei Lieblingsläden, bis zu 3 Prozent Cashback bei internationalen Überweisungen und bis zu 3 Prozent Cashback für Überweisungen an Freunde. Bezahlen lässt sich zudem in über 150 Währungen, “automatisch zu den besten Wechselkursen”, wie Vivid Money erklärt. Auch Überweisungen können in über 100 Währungen getätigt werden.

Die Anwendung bietet darüber hinaus auch Möglichkeiten der Überweisung per Handynummer, E-Mail oder IBAN, Daueraufträge, geplante Zahlungen und umfassende Finanz-Analyse-Tools. Letztere beinhalten eine Kontrolle über Ausgaben mit Limits, Benachrichtigungen, einen Haushaltsplan und eine Unterteilung von Transaktionen nach Farben. Für Sicherheit sorgt die Tatsache, dass alle Zahlungsdaten nur in der App gespeichert werden. Letztere sichert das Konto zudem über Face ID oder Touch ID. Alle Einlagen bei Vivid Money sind laut Aussage der Entwickler zudem bis zu einer Höhe von 100.000 Euro “durch den deutschen Einlagensicherungsfonds für Banken abgesichert”, so die Information.

Auf der Website von Vivid Money gibt es zudem weitere Infos. Die Einrichtung eines Girokontos ist kostenlos, für die Bankkarte wird nach der kostenlosen dreimonatigen Testphase 9,99 Euro/Monat fällig.